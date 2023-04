Luis Felipe Tovar fue cuestionado acerca de su opinión sobre Poder Prieto, movimiento antirracista del que es miembro Tenoch Huerta, quien ha sido muy criticado, pues en redes sociales han sugerido que pone sus ideas políticas por encima de su carrera y, así como para muchas personas no ha quedado claro el objetivo del movimiento, Tovar asegura que no se siente identificado con él y que tampoco entiende qué es lo que quieren lograr, pues a lo largo de su carrera nunca se ha sentido discriminado a la hora de realizar un casting y obtener un papel en un proyecto cinematográfico.

El actor se dio cita en la alfombra roja de la 48° edición de las Diosas de Plata, premiación en que se reconoce las producciones más destacadas del cine mexicano, por lo que fuimos testigos de la presencia de un sinfín de figuras como Hernán Mendoza, Natasha Dupeyron, Arcelia Ramírez, Karla Souza y Luis Felipe Tovar a quien, apropósito de las recientes controversias en la que se ha visto inmiscuido el movimiento Poder Prieto, se le preguntó qué pensaba acerca de este grupo, el cual condena la segregación dentro del mundo de la actuación.

El actor de "Malverde, el santo patrón" dijo que no estar a favor del movimiento y, en cambio, dijo que no ha terminado de comprender cuáles son sus manifiestos, debido a que, a lo largo de su experiencia como actor, -aseguró- que no ha sido víctima de discriminación, pues han sido mucho los papales que ha obtenido gracias a su capacidad de interpretación.

"Yo no acabo de entender lo que están haciendo, no alcanzo a entender qué es lo que piden, qué es lo que quieren lograr porque yo he trabajado durante 40 años en el mundo de la actuación, he trabajado durante toda mi vida en el mundo del cine; nunca me he impuesto etiquetas, yo no sé por qué lo quieren hacer", destacó.

Durante su trayectoria, Tovar cuenta que no sólo no se ha sentido discriminado, sino que ha tenido la fortuna de conseguir trabajo en el extranjero, argumentado que la industria del cine sí da oportunidades y las ha dado desde hace muchos años.

"Yo nunca me he sentido ni marginado ni discriminado, he trabajado en México y fuera de México", destacó. "Yo creo que uno es príncipe de su silencio y esclavo de sus propias palabras (...) para tener la lengua larga, hay que tener la cola muy corta".

Finalmente, el actor expresó que no tiene interés en ahondar en las peticiones y visión de Poder Prieto, debido a que no está de acuerdo con la forma en que se ha promovido. "Yo no conozco sus discursos, porque sus discursos a mí no me interesan porque no me identifico con ellos, así de sencillo", determinó.

