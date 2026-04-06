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ya no se preocupa en buscar productores, que lo incluyan en sus proyectos; a estas alturas, dice sincero, su prioridad es pasar tiempo con su familia. Además, de que no se encuentra desamparado económicante pues, su actividad en -confiesa- le ha dejado muy buenas remuneraciones.

El se integró, recientemente, al elencto de "Perfume de Gardenia", luego de que, como confió a la prensa, el productor de la obra, Omar Suárez, creara un papel especialmente para él.

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No es la primera vez que Suárez trataría de ajustar una puesta en escena para incluirlo en el elenco, como él mismo confió:

"Esto del teatro que, gracias a Omar Suárez, porque no me deja, si no tengo papel, me lo inventa él, sí.. como este papel", dijo afueras de las instalaciones del Teatro San Rafael.

De Alba contó que, tras terminar su participación en la obra, aparecerá en una película y, aunque reconoce que no se trata de un papel muy importante, tampoco está buscando protagonizar ningún poryecto pues, a estas alturas, su mayor interés es el de pasar tiempo con su familia.

"Sí me han llamado (los productores), no para estelarizar ¿eh?, nada más que tienes que ir a ver a los productores, aparecerte en las oficinas, que vean que estás sin chamba y te den un papelito, pero no, compañeros, yo ya, vivo bien, vivo con mi familia, he descubierto con toda mi alma, y a mi edad, que lo mejor, para todos es la familia".

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Y, aunque el actor ha dicho que "no" a algunas propuestas de trabajo, sigue generando ahora que abrió su cuenta de TikTok y que, en medios de un año, ya cuenta con más de 715 mil seguidores, lo que lo remunera mensualmente.

De hecho, dio detalles de que conoció la platofaroma porque sus colegas y, hijo de Cepillín, se la recomendaron.

"Luego se me ocurrió probar una cosa que le llaman Tik Tok, Carlos Bonavides y Cepillín chico me dijeron ´¿por qué no te metes a eso, tío?´, vi qué onda y me metí hace seis meses, y ya soy un apasionado de eso, y te pagan bien, cabr*n, cada mesecito y en dólares", destacó.

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