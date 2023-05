Lucero traicionó al América y así luce con la casaca del Chivas

Lucero es una de las actrices y cantantes más exitosas y talentosas de nuestro país. Sin embargo su talento ha traspasado fronteras y conocen sus canciones y telenovelas en diversos países de Latinoamérica.

Recientemente, la ex pareja del cantante Manuel Mijares se volvió viral en las redes sociales al “traicionar” al América y lucir una casaca del Chivas.

¿Por qué Lucero apareció usando una casaca del Chivas?

Todo comenzó cuando Lucero apostó con un colega y amigo que si las Chivas ganaban el “clásico nacional”, ella se vestiría con los colores rojiblancos. Pero no es todo, la cantante aseguró que también cantaría el himno del equipo en apoyo a todos los aficionados.

Lucero. Fuente: Instagram @luceromexico

Sin embargo Lucero no sabía que la suerte no estaría de su lado y tendría que hacer todo lo que prometió. La cantante aparece en un video de Instagram luciendo la casaca del Chivas, y los comentarios no tardaron en aparecer.

“Ahora ya no soy la novia de América, soy la novia de todos los chiva hermanos!. Apuestas son apuestas… Arriba las Chivas! Bien ganado!”, escribió Lucero en el posteo de Instagram.

Su hija, Lucerito, escribió: “Los amooooo. VIVA LOS CHIVA”. El actor Sebastián Rulli escribió varios emojis de caritas riendo y unos aplausos, pero la mayoría de los seguidores de Lucero no paraban de comentar “JAJAJAJAJA”.

“¡Eres demasiado, Lucero!!!!”; “Muy cumplida @luceromexico !!! Te va muy bien el blanco y rojo!”; “Ahí está tu diferencial adorada , todo lo que haces, lo haces con alegría, te amo @LuceroMexico”; “Lucero la primera persona que paga una apuesta feliz”; “Lucero lo máximo”; “Estás increíble”, son otros de los comentarios que se pueden leer en el posteo de la cantante.