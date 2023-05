Lucero Mijares revela cuál es su mayor temor al momento de debutar en el teatro musical

Lucero Mijares cuenta los días para el estreno de la obra de teatro musical en la que participará. "El Mago" marcará el debut de la joven artista y así como viene mostrando la preparación, ensayos y demás, también ha compartido abiertamente sus miedos y ansiedades antes de subirse al escenario.

A pesar de su talento innato y sus primeros pasos en el mundo del espectáculo, principalmente junto a sus padres, Lucero y Manuel Mijares arriba del escenario, la joven no es ajena a los miedos y las inseguridades que cualquier artista enfrenta al asumir nuevos retos. Ante el inminente debut de "El Mago", ha compartido sus sentimientos de nerviosismo y preocupación.

Lucero Mijares no escondió el temor que la aqueja el hecho de olvidar sus líneas, equivocarse en alguna coreografía o no estar a la altura de las expectativas. Actualmente convive entre esos miedos y a la vez su pasión por el arte y su deseo de brindar una actuación impecable. Por lo tanto, queda expuesto el compromiso y dedicación para superarlos.

“Desde chica he tomado clases de canto, en EU tomé un poco de actuación dramática y baile, que no es mi fuerte, es mi talón de Aquiles, pero me defiendo”, comentó Lucero Mijares. Es consciente que hacer “El Mago” es un gran reto porque su condición física no es la mejor y aunque le da miedo que eso se note en el escenario, se prepara todos los días para mejorar.

“Cantar y bailar al mismo tiempo, agarrar condición, pero poco a poco la iremos agarrando, vamos muy bien. Y le quiero agradecer al productor, porque sé que hay muchas niñas que podrían hacer este papel, pero él decidió llamarme a mí”, declaró Lucero Mijares de cara al estreno de la obra, en el Teatro Hidalgo, el 30 de junio. Con el apoyo de su familia, la joven ha aprendido a manejar las ansiedades y los temores para motivarse y dar lo mejor de sí misma en cada ensayo y presentación.