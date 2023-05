Muere Chas Newby, integrante de The Beatles por dos semanas

Chas Newby, el bajista zurdo de The Beatles, murió el día de ayer a los 81 años, sin que se sepa claramente cuáles fueron las causas de su muerte, sin embargo, miles de fans de la agrupación ya rinden tributo al músico que perteneció a la banda tan sólo por dos semanas, pues su verdadero sueño era el de estudiar química, propósito que cumplió y, según contó en vida, del que nunca se arrepintió.

Ayer se dio a conocer la triste noticia deque Newby, de 81, había fallecido, de hecho, fue The Cavern Club -el bar en que la agrupación se dio a conocer- que publicó el trascendido, a través de su cuenta de Facebook, recordando que fue justamente en su club en el que Newby debutó como integrante de The Beatles, cuando funcionó como el reemplazo de Stuart Sutcliffe, el bajista original del grupo (antes que Paul se decantara por ejecutar este instrumento).

"Es una gran tristeza escuchar sobre el fallecimiento de Chas Newby, curiosamente, fue el primer bajista zurdo de The Beatles. RIP, pensamientos y buenos deseos de todos en The Cavern Club.", escribieron en las redes sociales del club, inaugurado en el invierno de 1957, hace 66 años.

En esa época, por allá de 1960, The Beatles comenzaba su carrera y su alineación original estaba integrada por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Pete Best y Stuar Sutcliffe, quienes se estaban dando a conocer tanto en Hamburgo, Alemania como en Liverpool, Inglaterra. Fue precisamente cuando la banda tuvo una estadía en Hamburgo que Sutcliffe decidió abandonar el grupo, debido a que quería establecerse en esa ciudad para perfeccionar la ejecución de su instrumento.

Fue entonces cuando la banda pidió a Chas que se integrara al grupo para sustituir a Stuar, luego de que regresaran de Hamburgo, pues ya tenía fechas programas para ofrecer en Liverpool, por lo que el bajista que, en esa época, tenía 18 años, aceptó, por lo que se presentó junto al grupo en The Cavern Club a lo largo de dos semanas y, a pesar de que Lennon deseaba que los acompañara por su gira en Alemania, pues ya había formado parte de The Quarry Man, la primera banda que crearon John y Paul, Newby rechazó la oferta.

Chas no quería seguir presentándose con la agrupación por un poderoso motivo, sus deseos de estudiar química, por lo que -al cabo de dos semanas- tomó su bajo, se despidió de John, Paul y Pete y entró a la universidad para, años más tarde, dedicarse a la docencia, decisión de la que -según contó en "Sunday Mercury" en el 2012- nunca se arrepintió, pese al fenómeno que se conviritó The Beatles, pues aseguró que así como los integrantes del grupo soñaban con sólo ser músicos, él tenía otros miras en al vida que deseaba realizar.

"La música nunca iba a ser un medio de vida para mí, quería hacer química. La gente a veces no me cree cuando digo que no me arrepiento, pero realmente no lo he hecho", reiteró.

