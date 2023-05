Wendy, de "Las Perdidas", dice que andará "muy golfona y zorra" en "La casa de los famosos México"

La influencer Wendy Guevara conocida como una de “Las Perdidas” fue la cuarta famosa confirmada para entrar al reality show de Televisa “La casa de los famosos México” que empezará transmisiones el próximo 4 de junio por el canal Las Estrellas.

“Me alegra estar aquí y obvio necesitaban ratings bebés y yo soy la del momento, si me buscas, no sólo me encuentras, simplemente te acabo y soporta”, fue el discurso que expresó la ganadora del premio MTV MIAW.

Esta noticia se dio a conocer este martes en una reunión en Avenida Paseo de la Reforma en donde estuvo presente la conductora Galilea Montijo y el host digital Pablo Chagra.

“No llevo una estrategia, voy a divertirme a ver que show y a ver qué hombre afloja, la verdad porque es mucho tiempo, no sé cuánto vaya a durar y una tiene sus necesidades, yo estoy chiquilla y soy ardiente, de sangre caliente”.

Durante una breve charla que tuvo Guevara con los dos anfitriones, les dijo que con las mujeres se lleva bien, las respeta y no les gusta pelear con ellas al menos que la provoquen.

“No porque yo sea transexual me voy a poner así, pero si ellas se ponen así conmigo (molestándola) también me voy a poner muy perra, no me voy a dejar de nadie.

“Estoy muy nerviosa porque nunca he entrado a ningún reality, ni nada por el estilo, la verdad es que voy a darlo todo y a vivir la experiencia”, dijo quien será la primera mujer trans que participe en esta franquicia.

Los otros confirmados de “La casa de los famosos México”

Aparte del encierro otro reto para ella será no tener su celular consigo pues señaló que ella vive de las redes sociales, que es donde ella saltó a la fama. “Diario grabo lo que desayuno, como, si me estoy bañando, todo grabo”.

Cuando Montijo le preguntó cómo duerme, la polémica instagramer respondió lo siguiente: “Siempre duermo desnuda y me gusta mucho”.

Además dio su opinión de los otros tres famosos que ya están confirmados, de Raquel Bigorra dijo que no le tiene miedo, a Emilio Osorio afirmó que se le antoja morderle las mejillas.

“Con ese sí voy a andar muy golfona, muy zorra, la verdad, ya es mayor de edad”, mientras que de Paul Stanley tampoco descartó en coquetear.

“Me cae muy bien, lo veo en el programa (‘Hoy’), se me hace chistoso, pero creo que no es competencia”.