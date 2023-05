Las polémicas de Arath de la Torre: De los voladores de Papantla a la intimidación a Joanna Vega Biestro

Arath de la Torre tuvo que ofrecer una disculpa a la conductora Joanna Vega-Biestro después de que ésta denunciara en un programa de televisión que el conductor de “Hoy” la intimidó y la amenazó en una fiesta infantil frente a su hija de dos años, pues no le parecieron los comentarios que ella hizo sobre un video que él colgó en sus redes sociales sobre los mexicanos que son flojos.

Joanna admitió que Arath pudo haberle reclamado su opinión, pero lo que no toleró es que lo hiciera frente a su hija y que la involucrara a ella en la discusión, por lo que lo condenó públicamente; en el matutino de Televisa, como respuesta, Arath le ofreció una disculpa y admitió que estuvo fuera de lugar su reclamo, sin embargo, al salir del programa dijo a la prensa que Joanna exageró, pues él asegura que la hija de la conductora no estaba presente y que al final de la fiesta ellos ya hasta estaban platicando.

En redes, los cibernautas condenaron al actor y la mayoría le dio el voto de confianza a Vega-Biestro, pues aseguran que el actor tiene fama de prepotente, y no es la primera vez que está envuelto en un escándalo, por lo que muchos comentaron que después de su protagónico en la telenovela “Soñadoras” y su participación en “Big Brother”, Arath no ha hecho algo sobresaliente profesionalmente hablando, pues su más reciente proyecto, “Dr. Cándido Pérez” fue cancelado por bajo rating.

Las polémicas de Arath de la Torre

Jorge Ortiz de Pinedo estaba ilusionado en 2021 con volver a llevar a la pantalla chica su programa “Dr. Cándido Pérez”, teniendo como protagonista a Arath de la Torre, pero el desatinado comentario del conductor sobre los voladores de Papantla en un comercial de la empresa Moneyman, no ayudó a que el público conectara el programa, el cual se canceló ante el bajo rating.

De la Torre, menciona en el dicho comercial: “¿sabes qué tienen en común el número de vueltas que dan los voladores de Papantla y tu primer préstamo con Moneyman?, en que ambos te generan cero interés”, sus palabras fueron calificadas de racistas y humillantes, y aunque después ofreció una disculpa, las descalificaciones del público no pararon.

El actor de “La Parodia”, “El privilegio de mandar” y “Los simuladores”, suele reaccionar molesto a las críticas de los usuarios en redes, en 2013 escribió en Twitter: “Lo malo del Twitter es que cualquier naco te puede insultar, debería de regularse. La gente no sabe nada y se les hace fácil. Urge legislar”.

En 2021, cuando se integró a la conducción de “Hoy”, tuvo que disculparse nuevamente porque él y sus compañeras Andrea Legarreta y Martha Figueroa criticaron el caso de abuso se sexual de la youtuber Nath Campos; hace dos meses colgó un video que después borró, en el que despotricaba contra los mexicanos flojos.

"¿Están trabajando, están produciendo, están dándole algo al país? ,¿qué hacen por este país, qué hacen por su lado?, empiezan por su comunidad, por su familia, luego por su comunidad, luego por su alcaldía, ¿le echan ganas de verdad o sólo andan de huevones a ver a quién critican?”. dijo.

Visiblemente molesto, el también actor de 47 años hizo un llamado para pararse a trabajar porque opinó, el país está "para llorar"; se sinceró al decir que él ya se había levantado con una sonrisa.

"Párense, trabajen, que a pesar de que el país está pa´llorar, nosotros estamos para levantarnos con una sonrisota y poner cara de pendejos", expresó frente a la cámara de su celular; en la publicación, donde limitó los comentaros, escribió:

"¿Cómo están ? No los extraño. ¡Pónganse a hacer algo por su vida!".

Sobre este comentario opinó Joanna Vega-Viestro en “Sale el Sol”, lo invitó a salir a caminar a las calles para que se diera cuenta cómo trabajan los mexicanos y lo invitó a reflexionar por qué a la gente no le estaba gustando su trabajo.

“Arath, que no se te olvide que si alguien es chambeador son muchos mexicanos que salen todos los días a partirsela y que no tienen la suerte de ganar el mismo sueldo como tú, si la gente hoy por hoy te está demostrando que no está teniendo empatía contigo, que no les están gustando tus proyectos, pues eso es punto y aparte y tendrías que ver qué es lo que estás haciendo tú mal, porque “Dr. Cándido Pérez”, fue un fracaso, perdóname, y eso es porque la gente no le está gustando cómo los estás tratando”, expresó.

Arath de la Torre se disculpa con Joanna Vega Biestro en el programa "Hoy". Fotos: Instagram

Arath de la Torre reacciona a las críticas

En su cuenta de Instagram, Arath de la Torre colgó una imagen que acompañó con el mensaje: "Yo no soy problemático"; en la foto se lee: "Lo gracioso es que cuando ya no permites que te falten al respeto, comienzan a llamarte problemático", en dicha publicación deshabilitó los comentarios de su más de un millón de seguidores.

Arath también compartió una reflexión: “Maquiavelo no se equivocó cuando dijo: No importa que tan buena persona seas, siempre serás un villano en la historia de alguien, así que disfruta tu rol y sé un villano memorable”.

Con esta imagen, el conductor Arath de la Torre responde a la polémica con Joanna Vega Biestro y asegura que no es problemático. Foto: Instgaram.