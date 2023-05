Arath de la Torre se disculpa con Joanna Vega Biestro, pero niega haberla amenazado

Luego de que Joanna Vega Biestro acusara a Arath de la Torre de insultarla e intimidarla frente a su hija de dos años, el actor ya salió a ofrecer una disculpa pública, pues al poco rato de que la conductora hablara del encontronazo que protagonizaron, él aprovechó su estadía en el programa "Hoy" para reconocer que no fue ni el lugar ni el momento de hacerle un reclamo a la presentadora de TV que denominó como "esta persona", sin embargo, aseguró que nunca la amenazó y en cambio, le habló en un tono "cero amenazante".

Esta mañana, sorprendieron las declaraciones que Vega Biestro realizó durante el segmento "Pájaros en el alambre", en el cual participa en el progama "Sale el Sol", pues pidió un momento a la producción para exponer el desencuentro que vivió a lado de Arath de la Torre, luego de que se encontraran en una fiesta infantil, en la que el actor aprovechó la casualidad para acercarse a ella y reclamarle acerca de un comentario que había hecho sobre él, tras un desafortunado video donde el comediante se expresaba mal de la audiencia mexicana.

La conductora, visiblemente molesta, indicó que el actor no sólo se le acercó para cuestionarla, pues -en su momento- dijo que los proyectos en que Arath participaba resultaban un fracaso debido a su mala actitud, sino que lo hizo gritando e insultándola, pero lo que en verdad le molestó es que lo hiciera frente su hija, pues pese a que Joanna le pidió respeto, él no consintió dicha petición: "Enfrente de mi hija de dos años (decidió) insultarme, intimidarme y advertirme que con él no me volvía a meter", declaró.

De acuerdo con lo que la presentadora de TV rememoró, al actor no le importó que se encontrasen en una reunión de tipo familiar y que ella estuviera jugando con su hija, en el momento en que la interceptó para expresarle su molestia, la cual -dijo Joanna- habría entendido, de no ser que su pequeña no hubiera presenciado todo, pues no sólo le reclamó, sino que involucró a su hija, situación que le pareció reprobable.

"En ese momento, frente de mi hija (..) Arath de la Torre, me dice: ´-Vete a la ching***´, a grito, en eso le digo: ´-Arath, respeta, por favor´, y todavía involucra a mi hija, diciendo que toda la porquería que yo soy y toda la porquería que yo digo se va a ir en contra de mi hija y a él le va a dar mucha risa poder a ver eso", indicó.

Luego de que estas declaraciones comenzarán a viralizarse, Arath que, mientras Joanna se encontraba dando los espectáculos en "Sale el Sol", el hacía lo propio en el programa "Hoy", aprovechó las cámaras del matutino para reconocer que sí había comenzado la discusión con la comunicadora, exponiendo que había hecho mal, pues no había sido el lugar correcto, ni las maneras, de abordarla; lo que sí negó es haberla amenazado, sugiriendo que se había acercado a ella civilizadamente.

"(Le dije) que yo la estimaba mucho y que me parecía un comentario doloso y, quiero decir y quiero aclarar en ese momento, que sólo le dije: ´-Oye, no te metas conmigo nada más´, pero en un tono cero amenazante", aclaró de la Torre.

A la postre, el actor se denominó a sí mismo como un "caballero", por lo que quiso extender una disculpa pública a Joanna, que llamó como "esta persona" sin mencionar su nombre, pues aseguró que su intención nunca fue la de ofenderla y, mucho menos, la de involucrar a las familias.

"Tiene toda la razón de que no era el momento ni el lugar adecuado, eso sí lo quiero aclarar, yo me acerqué tal vez por el impulso que me dio por todo lo generado por una nota que ella había dicho de mi persona, sobre todo, de mi carrera y lo aceptó, y le ofrezco una sincera disculpa, con todo el corazón, y si la llegué a ofender de cierta manera, yo siempre seré y he sido un caballero, también tengo hijos, y no le desearía el mal a nadie y llevar la fiesta en paz", dijo.

Finalmente, expresó que al final de la fiesta, sus hijos habían estado jugando con la hija de Joanna con la que ya no habló, por lo que -desde su perspectiva- no habían quedado mal.

