Arath de la Torre dice que Joanna Vega Biestro "exageró", asegura que no la insultó frente a su hija

Arath de la Torre volvió a hablar del desencuentro que tuvo con Joanna Vega Biestro, luego de que se encontrasen en una fiesta infantil, y aunque reiteró sus disculpas y reconoció que se equivocó, también aclaró que -en ningún momento- la insultó frente de su hija, por lo que considera que la conductora exageró un poco, pues él recuerda que, después de la discusión que entablaron, sus hijas se divirtieron juntas en los juegos de la fiesta, momento en que tuvieron un acercamiento, en el cual, tuvo la impresión de que la presentadora de TV ya no estaba molesta.

Luego de que finalizara la emisión de "Hoy", el día de ayer, varios medios de comunicación se concentraron fuera de las instalaciones de Televisa, para obtener una declaración de Arath, acerca de los acontecimientos que Vega Biestro expuso en "Sale el Sol" unas horas antes, asegurando que el actor la había confrontado en una fiesta infantil en la que habían coincidido este fin de semana, ya que hace unos meses antes, la conductora hizo un comentario muy crítico en relación a la carrera profesional de la Torre, lo que desató su enojo y lo motivó a hacerle el reclamo que desató este pleito mediático.

Sin embargo, la situación se salió de control cuando -según la narración de Joanna- el actor le gritó e intimidó en presencia de su hija de dos años, deseándole que "se fuera a la ching***" y involucrando a su hija a través de este comentario: "(...) Involucra a mi hija, diciendo que toda la porquería que yo soy y toda la porquería que yo digo se va a ir en contra de mi hija y a él le va a dar mucha risa poder a ver eso".

Y aunque, frente al micrófono de Eden Dorantes, el actor reconoció que sí se acercó a reclamarle, así como también la mandó a la ching***, fue con un tono de voz "cero amenazante" pero, sobre todo, puntualizó en el hecho de que al acercarse a hablar con ella, la hija de Joanna no presenció la discusión que sostuvieron, pues asegura que no quiere tener problemas con nadie y, así como la conductora, él también tiene hijos, por lo que no se entrometería con la familia de nadie, por ello, cuando una reportera le preguntó directamente si considerada que la presentadora de TV había exagerado el dijo que sí.

"Yo creo que sí exageró porque, ya al final de la fiesta, me acuerdo que estaba mi hija la más chiquita, Leah, acostada en una alberca de pelotas y estaba su hija de dos años que, -además- déjenme aclararles que no estaba presente su hija, yo fui muy cuidadoso en ese sentido, fue ella y yo, y en un tono superdiscreto, superbajo, porque estábamos en una fiesta, (...) si hubiera querido algo con dolo, me hubiera expresado mal de la nena y yo sería incapaz de expresarme mal de una niña", declaró.

El actor también se sinceró y dijo que lo único que hizo fue acercarse a ella a plantearle su molestia (discusión que no duró más de dos minutos) ante la actitud que ella tomó en una nota que presentó en la televisión, pues reconoció que tenía una gran estima por la conductora, por lo que le dolió y le sorprendió mucho cuando se expresó de su carrera, aseverando que Arath era el culpable de que sus proyectores en la televisión fracasasen, como el remake de "El doctor Cándido Pérez".

"A mí, en lo personal, me dolió mucho lo de ´Candido Pérez´ fue algo que me costó mucho trabajo asimilar, fue algo que yo hice con todo el corazón", destacó.

Finalmente, reiteró que Joanna merecía todos sus respetos porque reconocía que se había equivocado al hablar con ella en un lugar y momento inadecuado: "Créanme que la entiendo porque no era la geografía correcto ni el momento, insisto", dijo, así como aclaró que la disculpa que ofreció no fue motivada por una llamada de atención de la televisora, debido a que nunca le han llamado la atención, pues él es el único responsable de sus actos.

"Y el hecho de decir ´No te metas conmigo´ no creo que sea una amenaza, o sea nada más es simple y sencillamente, ´no te metas conmigo, ni para bien ni para mal´", profundizó.

A la postre, el actor aseguró que si tuviera algo que ocultar, no daría la cara como lo ha hecho, pues hasta le envió un mensaje -que aún no es respondido- a Joanna a las 11:33 horas, con este contenido: "Querida, Joanna. Lamento la situación incómoda que te hice pasar este fin de semana, como tú bien lo dices, no era el lugar ni el momento para reclamar, te pido una SINCERA disculpa. Arath".

