¿Cristian Castro entra al contenido para adultos? Influencer asegura que el cantante le pidió una colaboración

Hablar de Cristian Castro es, sin querer, hablar de escándalos y polémicas; y es que de un tiempo para acá, el cantante ha llamado la atención por cualquier detalle en su vida, como los drásticos cambios de look a los que se somete, su incursión en el metal, sus relaciones sentimentales y, más recientemente, la presentación que hizo junto al grupo Miranda!, en la que se despojó de su ropa y quedó, únicamente, en bóxers.

Ahora, el hijo de Verónica Castro vuelve a estar en medio de la controversia, pues supuestamente estaría incursionando en el mundo del entretenimiento para adultos y hasta buscaría con quién colaborar para crear contenido que llame la atención y le genere más y nuevos suscriptores, o por lo menos es lo que asegura la influencer y conductora de TV Azteca, Daniela Alexis, mejor conocida como "La Bebeshita".

En una entrevista que la joven ofreció a la revista TVyNovelas, aseguró que el intérprete de "Azul", o alguien que se dijo ser parte de su equipo de trabajo, la llamó con la intención de proponerle una participación en las próximas fotografías que publicaría Castro en su perfil y que, dicho sea de paso, serían bastante subidas de tono.





La influencer asegura que el equipo de Castro la buscó para proponerle colaborar juntos. Foto: Instagram





Alexis explicó la llamada fue realizada desde Argentina, país donde actualmente radica el cantante, y que al principio solo le hablaron de una sesión, aunque quedó abierta la posibilidad de que, más tarde, hicieran otro tipo de material juntos: "Entiendo que solo eran fotos y luego se querían planear otras cosas con él. Todo se quedó en veremos. No sé dónde me haya visto él, a mi solo me hablaron de Argentina. No tengo idea de cómo surgió mi nombre, si me escogió Cristian o su agencia, no sé realmente", dijo a la publicación.

Asimismo, detalló que aunque estuvo a punto de aceptar, al parecer los planes cambiaron o el proyecto se cayó, ya que dejaron de buscarla y de insistirle, la razón la desconoce: "Hay que preguntarle a Cristian porque ahorita tiene novia. No vaya a ser que ella se enoje, no quiero romper una relación", agregó.





Cristian no se ha pronunciado al respecto de estas declaraciones. Foto: Archivo





Por su parte, el llamado "Gallito feliz" no se ha pronunciado al respecto sobre las declaraciones de la influencer, pero no sería la primer propuesta indecorosa que realizaría, ya que hace unas semanas la modelo Rocío Galera acusó públicamente, al artista de presunto acoso.

En su relato, Galera señaló que Castro se comunicó con ella, por mensajes de texto, para ofrecerle participar en su próximo video musical, pero posteriormente le habría sugerido tener un encuentro íntimo, algo que ella rechazó: “Él me habla y me dice que vaya sola porque necesita tener intimidad para que no quede muy actuado el video que vamos a hacer y no, la verdad es que no me parece”, dijo a una radiodifusora uruguaya.

