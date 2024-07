Los secretos detrás de "Carrusel" serán revelados en nueva docuserie, revela Gaby Rivero

¿Quién no recuerda a María Joaquina, Cirilo o a la Maestra Ximena?, personajes que se robaron el corazón de los televidentes a finales de los 80 y que formaban parte de la telenovela "Carrusel".

Aunque han pasado más de 30 años desde su estreno, en 1989, este melodrama pasó a la historia de la televisión, no solo por su tierna trama sino porque fue semillero de grandes talentos, como Ludwika Paleta o Edwarda Gurrola.

Sin embargo, detrás de cada capítulo hay muchos secretos que contar, mismos que ahora serán revelados en una docuserie, según informó Gaby Rivero.

De acuerdo con la actriz, quien dio vida a la entrañable guía de un grupo de niños, el proyecto ya está en marcha y llevará por nombre “Cuando el carrusel se detiene”.

“Abordará precisamente del síndrome del niño actor, cuándo nos preguntamos ‘¿qué pasó con esos niños? ¿qué pasó con los que siguieron actuando y con los que no?'”, dijo Rivero en un encuentro con la prensa tras la presentación de "El ángel de Aurora", su nueva telenovela.

Asimismo, detalló que la serie constará de ocho capítulos de 45 minutos cada uno y aunque no confirmó la participación de Paleta, sí confesó que se encuentran en negociaciones para que pueda formar parte del proyecto.

Por ahora no hay una fecha de estreno pues todavía siguen en la búsqueda de una plataforma que se anime a subirse al barco: "Todavía no sabemos en qué plataforma estará. Estamos buscando patrocinadores, ViX no quiso porque también vamos a hablar de las cosas malas que nos pasaron. En cada episodio se hablará de cada uno de los personajes y de lo que pasó con todos”, agregó.

Gaby Rivero recuerda su "aventura" con Sylvester Stallone

Rememorando sobre su pasado, Rivero también confesó que, en su juventud, tuvo un encuentro cercano con uno de los rostros más influyentes de Hollywood, el actor y protagonista de "Rambo", Sylvester Stallone.

La actriz explicó que era una gran seguidora del histrión; incluso, sentía un amor platónico por él, por eso cuando Stallone vino a México, por allá de los años 80, no perdió la oportunidad de estar cerca de él, aunque fuera por trabajo, y es que, en ese entonces ella trabajaba como reportera para el Canal de las estrellas.

"Lo anduve correteando y tuve suerte de que me invitara a comer. Comí con él y anduve toda la tarde con él", expresó.

Por desgracia la convivencia no fue como lo había soñado, ya que ella no hablaba inglés y el actor estaba todo el tiempo acompañado por su equipo de trabajo: .

“No hablaba inglés yo, era muy chiquita, sólo fue un amor platónico. Él no podía salir a ningún lado, comimos en su suite, pero no estábamos solos, se encontraba su secretaría, mi hermana y sus guaruras. Me vio y no sé qué cara habré hecho que mandó a sus guaruras por mí; pero nada que pensara en una relación con él”, finalizó.

