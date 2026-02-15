Pátzcuaro.— Los Pumas de la UNAM, el equipo profesional de futbol con más de 70 años de vida y del que han salido jugadores como el goleador en España, Hugo Sánchez, tendrá su propia película de ficción y una bioserie.

Carlos Morett, realizador de Rebelión de los Godinez y productor de Más allá de la herencia, es el cerebro detrás del proyecto, luego de firmar todos los derechos con el patronato de la escuadra auriazul, una de las más populares en México. Esto junto con su socio Jonathan Bouzali y la casa productora Kuter.

“La idea es hacer primero la película de ficción, que sea una historia aspiracional. Lo que tiene Pumas es que no se basan en dinero, en títulos, sino en valores, en historias de vida que se ha encargado de apoyar generaciones. Eso lo convierte en un equipo particular y único en el mundo”, dice.

Todos somos Pumas es el título del proyecto que tentativamente comenzaría a rodarse este año.

“Aquí el mismo club (de Pumas) está interesado en entrar en la producción, estar en las nuevas generaciones. El hombre más rico de México, Carlos Slim, ha dicho en repetidas ocasiones que le va a Pumas porque creyó en él cuando nadie más lo hizo; también está el grupo contestatario Molotov o gente conocida como Gael García Bernal y Diego Luna”, subraya.