"Los enviados", el thriller policíaco que llega a Paramount Plus

“Sor Emilia” viene de una familia mafiosa. Y si en la primera temporada de la serie “Los enviados” ella estaba huyendo precisamente de ese pasado, en la nueva que acaba de ser estrenada, se dará cuenta que nadie puede huir de él.

En los nuevos episodios disponibles en Paramount Plus, el personaje ahora está al nivel de dos sacerdotes, interpretados por Luis Gerardo Méndez (“Nosotros los nobles”) y Miguel Ángel Silvestre (“Sense 8”), especializados en descubrir fraudes en supuestos milagros religiosos.

Assira Abbate es la responsable de dar vida a la religiosa que deja de ser una infiltrada en el Vaticano, para adquirir un papel más preponderante en este thriller policíaco.

“Es una monja no convencional, no es dulce y es ruda de carácter, le encantan las bromas sarcásticas. Ahora hay un punto del que no puede huir, aunque quiera. Es como un héroe trágico”, adelanta la actriz.

“Al principio es la ayudante de uno de los curas (Silvestre), le filtra la información desde el Vaticano donde trabajaba; ahora pasa a ser parte de los enviados y consigue información para ella misma, ya da su punto de vista y eso es muy atractivo”, añade.

De acuerdo a la trama, la monja es italiana. A Assira no le costó hacer el acento, pues realmente es hija de un italiano y una mexicana, además de que nació en Nápoles.

En la segunda temporada los religiosos son enviados a una ciudad española en donde sucede cosas extrañas.

“Es cierto que hay algo especial, pero también unos fanáticos que hacen cosas raras. Y comienzan a ver de qué se trata todo”, indica.

"La nueva temporada muestra que ya ha pasado un tiempo desde la primera, ya ahora los curas (que antes peleaban) ya están unidos por una gran amistad aunque hay cosas que siguen sin estar de acuerdo", agrega.

El realizador argentino Juan José Campanella (“El secreto de sus ojos”) además de ser showrunner en los ocho episodios de la temporada, dirigió algunos de ellos.

El 2024 recibirá a Assira con mucho teatro. En enero “La Gaviota” en el Foro Lucerna y un mes después “Sueño de una noche de verano” en el Foro la Paz”. También espera el estreno de la segunda temporada de “Travesuras de una niña mala”, en la que interpreta a una de las parejas finales del personaje central.

