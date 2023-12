Rodrigo García va al margen de Macondo

Para el cineasta Rodrigo García, hijo del escritor Gabriel García Márquez, el problema de varias de las adaptaciones que han hecho sobre la obra de su padre, es que le tuvieron demasiado respeto.

Hasta ahora, lo que ha visto de la serie basada en el libro Cien años de soledad, actualmente rodándose en Colombia, lo ha dejado satisfecho.

“He visto y leído los primeros guiones, que me parecieron muy buenos. No he visto mucho, pero sí una buena cantidad de pietajes, de escenas y se ve muy bien”, dijo.

“Lo que he visto sí (me ha satisfecho), pero claro, es una adaptación y debe ser así. Creo que muchas de las adaptaciones que se han hecho de los libros de Gabo no funcionaron porque había demasiado respeto al autor, la palabra escrita era como una camisa de fuerza y creo que aquí se han tomado —no quiero decir libertades— pero se han adaptado y es para bien”, comentó Rodrigo García, de 64 años, quien es uno de los latinos más reconocidos en la industria estadounidense.

Cien años de soledad, publicada hace 56 años, sigue a la familia Buendía a lo largo de siete generaciones en el pueblo de Macondo, donde José Arcadio y Úrsula son un matrimonio de primos lleno de presagios y temores, por su parentesco y el mito de que su descendencia podía tener cola de cerdo.

La dirección es de Laura Mora, quien con Los reyes del mundo ganó en el Festival Internacionla de Cine de San Sebastián 2022 y Alex García López, realizador de The witcher.

Netflix, la compañía productora de la serie, había anunciado hace cuatro años el acuerdo con la familia del ganador del Premio Nobel de Literatura, logrando arrancar en este que está por concluir.

“Estoy involucrado en el sentido de que los apoyo si me piden una opinión, pero quise estar distanciado para no ser el hijo del autor, que es director, y que está diciendo que así no es. Están trabajando con gente creativa”, destacó García.

En su momento Eugenio Caballero, quien tiene a su cargo el diseño de producción de la serie, apuntó que lo más complicado es mostrar a Macondo, cuando cada lector de la novela imaginó el suyo.

“Es igual de compleja que la novela que parte de un éxodo, se llega a un lugar en medio de la selva, al lado de un río, y se tiene que crear una protociudad que evoluciona durante casi 60 años y se colapsa en sí misma. Eso, a nivel técnico, es muy difícil”, comentó en aquella ocasión Caballero.

García está de acuerdo con el ganador del Oscar, pues siempre será el dilema de una adaptación.

“En la serie podría ser preciosa y siempre habrá gente que diga que no es el libro, esos son los riesgos siempre”, recalcó.

Con estreno

Actualmente García promueve Familia, su cinta que estrenó recientemente por Netflix.

En ella, una familia se ve trastocada luego de que el patriarca (Daniel Giménez Cacho) anuncia la venta del lugar en que vivieron.

“Quería filmar en México, pero hasta que tuviera una historia que tuviera sentido. No era filmar por filmar; cuando surgió Familia sentí que se podía hacer como quería”, consideró.