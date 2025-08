Los Ángeles.— La primera familia del Universo Marvel tropezó en los cines en su segundo fin de semana, pero mantuvo el primer lugar en la taquilla de Norteamérica.

The Fantastic Four: First Steps recaudó 40 millones de dólares en 4 mil 125 cines de América del Norte, una caída de 66% desde un debut de 117.6 millones de dólares.

La película estuvo acompañada por las comedias The Bad Guys 2 y The Naked Gun en las tres primeras posiciones de la taquilla.

La película de superhéroes cayó significativamente más que la cinta anterior de Marvel, Thunderbolts, que tuvo un desplome de 55% en su segundo fin de semana.

First steps es el último gran éxito de taquilla del verano.

El filme añadió casi 40 millones de dólares internacionalmente en su segundo fin de semana, llevando el total global de la película a 369 millones de billetes verdes.

La comedia debutante The Bad Guys 2 obtuvo el segundo lugar en la taquilla este fin de semana, con 22 millones de dólares en 3 mil 852 salas de América del Norte.

Eso estuvo en línea con las proyecciones y también en línea con la primera película de la serie, que recaudó 23 mdd en 2022.

La comedia de Paramount Pictures, The Naked Gun, también en su estreno, se ubicó en el tercer lugar, ganando 17 millones de dólares en 3 mil 344 salas de cine.