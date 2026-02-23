Los Premios de la Academia Británica de Cine (BAFTA) y la BBC pidieron disculpas públicas por el insulto racial que se emitió durante la gala del pasado domingo, cuando dos estrellas de la película “Sinners” estaban en el escenario.

Todo ocurrió cuando los actores Michael B. Jordan y Delroy Lindo, ambos afroamericanos, presentaban el premio a los mejores efectos visuales. Entonces, el defensor del síndrome de Tourette, John Davidson, grito una palabra ofensiva.

El incidente llevó a la Academia Británica a disculparse por un “lenguaje ofensivo que conlleva un trauma y un dolor incomparables para tantos”, y añadió: “Nos gustaría agradecer a Michael y Delroy por su increíble dignidad y profesionalismo”.

Davidson, un activista escocés por las personas con síndrome de Tourette que inspiró la película nominada “I Swear”, señaló en un comunicado el lunes que estaba “profundamente mortificado si alguien considera que mis tics involuntarios son intencionales o que tienen algún significado”.

Tourettes Action, una organización benéfica sobre el síndrome de Tourette, pidió comprensión sobre la afección.

“Entendemos profundamente que estas palabras pueden causar dolor, pero al mismo tiempo es vital que el público comprenda una verdad fundamental sobre el síndrome de Tourette: los tics son involuntarios. No son un reflejo de las creencias, intenciones o el carácter de una persona”, manifestó Emma McNally, directora ejecutiva de Tourettes Action.

El síndrome de Tourette es un trastorno del neurodesarrollo, se caracteriza por movimientos o sonidos repentinos e involuntarios llamados tics, que tienden a aumentar y disminuir, pero pueden empeorar con la emoción o la ansiedad, según los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos.

La Tourette Association of America indica que alrededor del 10-15% de las personas con el síndrome experimenta un tipo de tic vocal llamado coprolalia: groserías involuntarias, insultos u otras palabras o frases socialmente inaceptables.

Davidson indicó en su comunicado: “Elegí salir del auditorio temprano, ya iniciada la ceremonia, porque era consciente de la angustia que mis tics estaban causando”.

“I Swear” ganó dos BAFTA, incluido el de mejor actor para Robert Aramayo, quien interpreta a Davidson.

Representantes de la película y de Jordan y Lindo no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

