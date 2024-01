Los 5 discos más esperados del 2024

El 2024 ya ha comenzado en forma y los famosos ya tienen varias sorpresas para este año, entre ellos la nueva música que algunos ya tienen tiempo preparando y que ha llegado el momento de estrenar para beneplácito de sus fans, aquí algunos de ellos.



Danna Paola. Fue en 2021 cuando Danna estrenó su último álbum K.O., pero durante 2023 dio una muestra de lo que vendría en su nueva producción, con los sencillos "XTAS1S", "1Trago", "Tenemos que hablar" y "Aún te quiero"; ella ya había adelantado en el mes de noviembre que había terminado la producción de este disco, el cual tendrá colaboraciones, y que será para que sus fans bailen y canten su dolor a mismo tiempo. Aún no se ha dado a conocer una fecha de lanzamiento pero se espera sea en muy pocos días.



Jennifer Lopez. La diva del Bronx regresa con fuerza después de casi una década sin producir música nueva, gracias a su producción "This is me... now", el cual se estrenará el 16 de febrero junto a un filme que lleva el mismo nombre, sobre el cual se ha dicho a través de un comunicado, ofrece la verdad detrás de los titulares que rodean la vida personal de Lopez contada desde la visión creativa personal de la estrella; el filme fue dirigida por Dave Meyers y coescrita por JLo, Matt Walton y Affleck, y se transmitirá por Prime Video. El primer sencillo de este álbum, el cual es continuación del publicado en 2002 "This is me... then"; se estrenará el 10 de enero y lleva por título "'Can’t Get Enough".

Reik. El trío conformado por Jesús Navarro, Julio Ramírez y Bibi Marín confirmaron a finales de 2023, que ya estaban en la recta final de las grabaciones de lo que será su nuevo álbum, el cual romperá con cinco años de espera y que darán a conocer en el primer semestre del 2024, en el cual ha buscado retomar el estilo pop con el cual se dieron a conocer hace 20 años, prueba de ello fue el primer sencillo que dieron a conocer en octubre llamado El correcto, en el que colaboraron con Carín León.



Shakira. Si bien la cantante colombiana no ha dejado de producir música, gracias a las colaboraciones que ha realizado con artistas como Rauw Alejandro, Karol G, Ozuna, Manuel Turizo, Black Eyed Peas, por mencionar algunos, desde 2017 que publicó El dorado no ha presentado material nuevo en solitario, per esto cambiará en 2024 porque la cantautora compartió en una entrevista para Billboard, que estrenará nueva música junto con una gira mundial, la cual consideró será la más importante de su carrera. Aunque aún no se tiene una fecha de estreno o inicio de gira, ambas cosas ya las esperan sus fans con alegría.



Ariana Grande. Desde 2020 que la cantante estadounidense no ha presentando un álbum nuevo, después de Positions la intérprete se tomó un prolongado descanso, en el cual se dio un espacio para rodar la película de musical Wicked; pero con una publicación en su cuenta de Instagram a finales de año, con el mensaje de "See you next year" acompañado de fotografías de ella en el estudio de grabación, dio señales de que algo está preparando y será para este años que recién inició.

