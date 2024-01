2024 Secuelas, spin off y leyendas

Tras un año exitoso en cine y streaming, los estudios prefieren recurrir a fórmulas conocidas, y en la música, artistas como Karol G serán la novedad en una oferta dominada por artistas consagrados del pop y meta.

Streaming

La casa del Dragón.- La serie precuela de Juego de tronos indagará en la guerra civil Targaryen con nuevos personajes y el regreso de actores como Emma D’Arcy y Matt Smith.

Stranger things.- La última entrega de la serie de ciencia ficción protagonizada por Millie Bobby Brown llega a finales de año luego de haberse detenido debido a la huelga de escritores.

The Boys.- Basada en una serie de cómics sobre un grupo que intenta exponer la corrupción de la megacorporación Vought International, ahora presentará su cuarta temporada.

Echo.- La nueva serie de Marvel Studios sigue a Maya Lopez, una líder nativa americana sorda y exlíder de la banda criminal Tracksuit Mafia mientras se enfrenta a Wilson Fisk.

Pedro Páramo.- Basada en la novela homónima del escritor mexicano Juan Rulfo, esta serie marcará el debut como director de largometraje de Rodrigo Prieto.

Cine

Madame web.- Se trata de un spin off de Spider-Man, con Dakota Johnson, Sydney Sweeney, Emma Roberts y Adam Scott. Su estreno se prevé para el 14 de febrero.

Ghostbuters Frozen Empire.- Quinta cinta de la franquicia Ghostbusters, mantiene a parte del elenco de la secuela de 2021. Llega el 28 de marzo a la cartelera.

Godzilla vs. Kong: The new empire.- Secuela de la estrenada en 2021. Bajo la dirección de Adam Wingard y protagonizada por Dan Stevens. Llegará el 12 de abril.

Venom.- Una secuela aún sin título, escrita y protagonizada por Tom Hardy. También actúan Juno Temple y Chiwetel Ejiofor. Llegará a México el 7 de noviembre.

Karate Kid.- A 40 años del primer filme, veremos de nuevo a Ralph Maccio ahora al lado de Jackie Chan en una nueva aventura que se estrenará el 13 de diciembre.

Música

Karol G.- La colombiana ganadora del Grammy Latino ofrecerá tres fechas en el Estadio Azteca de su Mañana será bonito world tour; el 8, 9 y 10 de febrero.

Electric Daisy Carnival.- El festival más grande de música electrónica de la CDMX celebrará una década con DJs como Alesso y Armin Van Buuren, el 23, 24 y 25 de febrero.

Madonna.- La Reina del pop celebrará 40 años de carrera con su gira musical: The celebration tour. Serán cinco shows en el Palacio de los Deportes durante abril.

Kendrick Lamar.- Considerado uno de los mejores raperos de todos los tiempos, este año Lamar se presentará en el Festival Axe Ceremonia, en marzo.

Metallica.- Durante dos fines de semana de septiembre, la legendaria banda estadounidense de trash metal se presentará con su gira mundial M72.

Teatro

Se espera la llegada de montajes de gran formato.

Spamalot.- A 12 años de su estreno en México, Alejandro Gou regresa este musical con los Mascabrothers, Adal Ramones, Adrian Uribe, Omar Chaparro y Ariel Miramontes. Llegará en sepriembre.

Beetlejuice, el musical.- Cuenta la historia de una adolescente cuya vida cambia cuando conoce a una pareja recién fallecida y a un demonio. Llegará en julio con la compañía de EU.

Televisión

Escándalos, tendencias, y shows de competencia predominan en la programación.

La casa de los famosos Mx.- En la primera mitad del año llega la segunda parte del reality.

¿Quién es la máscara? Miguel Ángel Fox prepara una sexta temporada.

Tu vida es mi vida.- Valentino Lanús vuelve a las telenovelas con esta producción.

El amor no tiene receta.- Telenovela con Claudia Martin y Nicola Porcella en el elenco.