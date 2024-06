¡Celebra al rey del hogar! 5 actividades especiales para celebrar el Día del Padre

Si bien mamá tiene un papel protagónico en la vida de los hijos, la figura del padre también es fundamental y merece ser celebrado esta fin de semana, cuando el domingo se celebre el Día del Padre, motivo por el cual se han preparado diversas actividades para que él disfrute en compañía de la familia.

A cantar "Yellow Submarine"

Para todos los papás fans del grupo británico The Beatles, podrán disfrutar de la actuación de Sgt. Pepper's Band México, una agrupación tributo al cuarteto de Liverpool con 17 años sobre los escenarios, y que interpretarán temas como "Come together", "Hey Jude", "She loves you", "Get back", entre otras.

¿Dónde? Centro Comercial Manacar. 16 de junio, 16 horas. Entrada Libre

Una obra con amor a Papá

La puesta en escena "El Padre:, ofrecerá una función especial este domingo con motivo de las 100 representaciones, en la cual formarán parte los dos elencos que han estado en el escenario desde su estreno, como Luis de Tavira, Nailea Norvind, Fernanda Castillo, Pedro de Tavira, Erik Hayser, David Calderón, Alejandrina González, Úrsula Pruneda, por mencionar algunos. La obra cuenta la historia de Andrés, un ingeniero retirado, que se niega a aceptar que está perdiendo algunas facultades.

A bailar con Papá

Ya sea cumbia, bachata y hasta reggaetón, lo que sea que le guste a papá, este es el evento ideal para que saque los pasos prohibidos y no pare de bailar, ya que estarán presentes alrededor de 50 sonideros, que rendirán un homenaje a Héctor Lavoe en su 31 aniversario luctuoso.

¿Dónde? Macroplaza de la Alcaldía Iztapalapa. 15 de junio, a partir de las 10 hrs. Entrada libre

Con la magia del Studio Ghibli

De la imaginación del maestro Hayao Miyazaki, Mi vecino Totoro sigue a las estudiantes y hermanas Satsuke y Mei mientras se establecen en su casa de campo con su padre y esperan a que su madre se recupere de una enfermedad en un hospital del área, en ese lugar hacen amistad con duendes juguetones y con una enorme criatura conocida como Totoro.

¿Dónde? Faro de Oriente. 16 de junio, 12 hrs. Entrada libre

A ritmo de cumbia

Alberto Pedraza, mejor conocido como el rey de la cumbia, celebrará sus 50 años de trayectoria con un concierto donde hará un recorrido musical por sus 15 álbumes de estudio y además tendrá invitados especiales como Big Javy de Inspector, Eme Malafe, Yeison Landero, Los de Abajo, entre muchos otros.

¿Dónde? Auditorio Nacional. 16 de junio, 19 hrs. $1920 a $420