¡Feliz Día del Padre, Travis! Kourtney Kardashian presume las primeras fotos de su "baby bump"

Vaya manera en que Kourtney Kardashian dio a conocer que ella y Travis Barker esperan a su primer hijo en común. La empresaria y famosa por ser una de las integrantes de la familia Kardashian, se presentó en uno de los más recientes conciertos de Blink-182 para recrear la emblemática escena del videoclip "All the small things", donde una fan anuncia con un cartel que espera (ficticiamente) un hijo del baterista, sin embargo, esa escena ya se convirtió en realidad, y la empresaria y dueña de "Poosh" ya presumió las primeras fotografías de su pancita y qué mejor fecha para hacerlo que el Día del Padre.

Kourtney Kardashian está a la espera de su cuarto hijo; el primer bebé que tendrá a lado del baterista Travis Barker. Foto: Instagram

Fueron muchos los intentos que Kourt y Trav llevaron a cabo para concebir un bebé, así fue como quedó constatado a través de las primeras temporadas de "The Kardashians", sin embargo, la pareja no pudo realizar el deseo que tanto compartían ya que, pese a que ambos tienen hijos de sus relaciones pasadas, entre sus planeas de vida estaba el tener un bebé en común, situación que los llevó a someterse a distintos métodos clínicos que no lograron más que la Kourtney padeciera una serie de efectos secundarios que desataron su reacción hormonal.

Pero de la tristeza de aquellos días ya no queda nada, pues este viernes por la noche, "Kravis" se volvió tendencia, luego de que la estrella de reality shows mostrara un cartel con la leyenda "Travis I´m pregnant" en medio del recital que Blink-182 ofreció en el BMO Stadium de Los Angeles, el pasado sábado 16 de junio, noticia que entusiasmó a propios y ajenos pues, desde que comenzaron su relación amorosa, se han convertido en una de las parejas más fotografiables y queridas por el público.

La dueña de "Poosh" recurrió a sus redes sociales para compartir una serie de fotografías en las que aparece a lado de su esposo y en las que puede apreciarse su avanzado embarazo pues, pese a que apenas dio a conocer la noticia, el "baby bump" de Kourt es muy notable; las imágenes -compartidas tan sólo hace unos minutos- ya cuenta con muchos comentarios de felicitación de los fans de la pareja, pues en ellas se puede ver a Travis "usando" como batería la pancita de su esposa, al recargar sus batacas en el vientre de la estrella de televisión.

Kourt y Trav se casaron el año pasado y ya espera a su primer hijo juntos; la noticia la dio a conocer la famosa este fin de semana. Foto: Instagram

La familia Kardashian, felicita a Kourt y Trav

Hasta el momento, Kim y Khloé han sido las integrantes de la familia Kardashian que se han pronunciado ante la llegada de la o el nuevo integrante de la familia, pues Kim K compartió el video donde Kourt da la noticia, expresando que está por llegar el décimo tercer nieto de Kris Jenner, la madre de las celebridades. Por su parte, KoKo felicitó a la pareja y agregó que, pese a que aún no conoce a su sobrina o sobrino, ya siente un profundo amor por él.

La maternidad de Kourtney

Kourtney Kardashian se convirtió en madre, por primera vez, en 2009, cuando dio a luz a Mason Disick, su primogénito, el que tuvo a lado de su expareja Scott Disck, luego llegó Penelope, en 2012, y por último Reign en 2014.

La paternidad de Travis

A su vez, Travis Barker es padre de los adolescentes, producto de su matrimonio con la exreina de belleza, Shanna Moakler; Landon Barker nació en 2003 y Alabama Barker en 2005. Además, es padre adoptivo de la primera hija de Shanna, Atiana de la Hoya que, en la actualidad, tiene 24 años.

