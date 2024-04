Iniciarán búsqueda de desaparecidos en la CDMX

Nos dicen que después de la presencia de Ceci Flores, fundadora de Madres Buscadoras de Sonora, en Palacio Nacional, a donde acudió a pedir, sin éxito, audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador, comenzó a recibir decenas de reportes anónimos de probables fosas clandestinas en la Ciudad de México. La mayoría de la información lleva a las alcaldías de Tláhuac, Iztapalapa, Tlalpan, Magdalena Contreras y Álvaro Obregón. También nos comentan que doña Ceci tiene información de puntos donde puede haber cuerpos escondidos, por lo que a partir de hoy iniciará una serie de búsquedas en Tláhuac para atender los reportes recibidos.

Duerme en FGR denuncia de periodistas

Hace casi tres meses, el 31 de enero pasado, la FGR por medio de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión, inició una carpeta de investigación por las denuncias con motivo de la filtración de la información, entre ellas datos personales de reporteros que cubren las actividades del presidente Andrés Manuel López Obrador, que fueron extraídos del Sistema de Acreditación de Presidencia. Al sexenio le quedan cinco meses, y hasta la fecha no hay siquiera un probable responsable y mucho menos un servidor público sancionado. Algunos de los periodistas se preguntan qué detiene los avances de la investigación y no saben si es que la investigación está muy complicada, o si la FGR está protegiendo a algún funcionario de Presidencia y esperando a que se acabe esta administración y los periodistas se olviden de que su información privada fue revelada.

El área VIP para ver el debate

Nos comentan que, nuevamente, la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (NE), Guadalupe Taddei, acompañada de las consejeras Norma de la Cruz, Rita Bell López y el consejero Jorge Montaño estuvieron dentro del set del debate presidencial en lugares VIP. El resto de las consejerías optaron por verlo en el área de invitados destinada para este encuentro, esto a pesar de que los equipos de campaña de los candidatos prácticamente suplicaron a los consejeros que nadie estuviera en el set para no distraer a los abanderados, pero la petición no surtió efecto. Sería interesante que doña Guadalupe diera a conocer cuáles son las razones para insistir en estar dentro del set, a pesar de que los debatientes no quieren la presencia de miembros del consejo. Seguro habrá una razón de peso.

Van por las ratas del Tren Maya

Nos comentan que quienes quieren eliminar cualquier rastro de presencia de ratas en sus instalaciones son los funcionarios de Fonatur-Tren Maya. Pero no piense que es para eliminar servidores acusados de actos de corrupción o que se hayan robado algo. No, nada eso. Se trata de una licitación que lanzó Fonatur-Tren Maya para fumigar sus instalaciones y que busca acabar con ratas, ratones, escarabajos, termitas, polillas, murciélagos y demás fauna nociva. El fallo de esta licitación se dará a conocer mañana.