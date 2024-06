“Que no me tenga que volver a ir", dice María de Jesús Peters sobre la violencia que aqueja a periodistas en México

María de Jesús Peters articula en una frase rápida y contundente, lo que espera de la vida: “que no me tenga que volver a ir y a no escuchar otra llamada de amenaza”.

La corresponsal de EL UNIVERSAL en Chiapas, tuvo en su momento que autoexiliarse junto con su pareja, el también periodista Juan de Dios García y su hija, por amenazas de muerte de presuntos integrantes de un cártel.

Huyeron a EU a través del Programa de Recepción Temporal de Reporteros Sin Fronteras para Periodistas de Latinoamérica para salvar su vida.

Ahora los dos, junto con Marcos Vizcarra de Sinaloa y Jesús Medina de Morelos, forman parte del documental “Estado de silencio”, estrenado en el marco del Festival Internacional de Cine que se desarrolla en esta ciudad.

Se trata de un filme que aborda lo peligroso que es ser periodista en el país, tomando como base cuatro reporteros en su trabajo cotidiano, mostrando los obstáculos y riesgos que enfrentan al denunciar injusticias y corrupción

Esta tarde Peters y Vizcarra, junto con el realizador Santiago Maza, participaron en el panel “Periodismo en el cine: la búsqueda de la verdad”, al lado la periodista Denisse Maerker y el cineasta Héctor Lazo, quienes presentaron en el mismo FICG el largometraje “Después de las armas”, en que hablan por vez primera integrantes del EZLN.

“Está en nosotros creer que estamos a tiempo de que la sociedad despierte”, comentó la colaboradora de EL GRAN DIARIO DE MÉXICO, ante decenas de asistentes.

“No podemos seguir indiferentes como sociedad, ustedes también tienen que exigir y saber si valió la pena estar contando mi historia, pero también quiero decirles que esto también nos pone en una situación de vulnerabilidad. En mi caso fueron dos entrevistas y creo que valdrá la pena y me sentiré satisfecha y liberada cuando ve a una sociedad marchando y pidiendo justicia acompañando a mis compañeros en cada Estado”, subrayó.

A pregunta expresa por parte de un joven del público, Peters coincidió con Maerker en que no se sabe lo que ocurrirá con el cambio de gobierno federal.

“No creo que la elección pasada tenga un efecto inmediato ante la violencia de la que estamos hablando, ojalá a mediano plazo encontremos una forma, pero una elección no un antes o después de eso”, expresó Maerker.

“Esperamos que la señora presidenta electa hable del tema o simplemente se va a dedicar a ignorarlo, pero coincido con Denisse de que por el momento no hay mucho que ver”, recalcó Peters.

