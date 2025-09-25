Octubre promete ser uno de los meses más emocionantes para los suscriptores de Netflix. Desde documentales íntimos y series basadas en hechos reales, hasta películas de culto y maratones de monstruos gigantes, la plataforma prepara un catálogo variado que promete entretenimiento para todos.

Series

La primera quincena del mes nos trae historias intensas y personajes memorables. “Monstruo: La historia de Ed Gein” (3 de octubre) revive la perturbadora vida del asesino que inspiró a varios villanos clásicos del cine. Ese mismo día se estrena “El genio y los deseos”, un relato moderno que mezcla magia y rutina.

Más adelante, llega “Nadie nos vio partir” (15 de octubre), un drama inspirado en hechos reales sobre la lucha de una madre en medio de un divorcio. También regresa “La diplomática” con su tercera temporada (16 de octubre) y el romance contemporáneo de “Nadie quiere esto” (23 de octubre).

Series originales

Monstruo: La historia de Ed Gein – 3 de octubre

El genio y los deseos – 3 de octubre

Néro – 8 de octubre

Nadie nos vio partir – 15 de octubre

El 5 inicial (T2) – 16 de octubre

La diplomática (T3) – 16 de octubre

Nadie quiere esto (T2) – 23 de octubre

Cine para todos los gustos

El inicio del mes incluye clásicos como “Mujercitas” y la multipremiada “Había una vez en Hollywood”. Para los amantes de la acción y los monstruos, Netflix reunirá a partir del 16 de octubre títulos como “Godzilla”, “Kong: La isla Calavera”, “Godzilla vs. Kong” y “Godzilla II: El rey de los monstruos”.

El suspenso también se hace presente: “La mujer del camarote 10” (10 de octubre) nos sumerge en un yate de lujo donde nada es lo que parece, mientras que “Una casa de dinamita” (24 de octubre) explora un ataque inesperado contra Estados Unidos.

El espíritu de Halloween se deja sentir con el regreso de clásicos como “La máscara” y “Halloween” (ambas el 7 de octubre).

Películas

Mujercitas – 1 de octubre

Había una vez en Hollywood – 1 de octubre

Steve – 3 de octubre

Godzilla y Kong: El nuevo imperio – 4 de octubre

La máscara – 7 de octubre

Halloween – 7 de octubre

La mujer del camarote 10 – 10 de octubre

Limpia – 10 de octubre

Godzilla – 16 de octubre

Kong: La isla Calavera – 16 de octubre

Godzilla vs. Kong – 16 de octubre

Godzilla II: El rey de los monstruos – 16 de octubre

Buenas noticias – 17 de octubre

Un fantasma en la batalla – 17 de octubre

Perfume de mujer – 20 de octubre

Una casa de dinamita – 24 de octubre

Maldita suerte – 29 de octubre

Documentales y especiales

El mes arranca con “Rockstar Duki desde el fin del mundo” (2 de octubre), un recorrido íntimo por la vida del trapero argentino. Más adelante, llega “Victoria Beckham” (9 de octubre), donde la diseñadora y ex Spice Girl abre las puertas a su intimidad antes de la Semana de la Moda de París.

Para quienes buscan emociones fuertes, octubre se llena de escalofríos con “Verdaderamente aterrador” (7 de octubre) y “Naturaleza de pesadilla” (28 de octubre). El cierre del mes será con “Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero” (30 de octubre), un documental con material inédito del Divo de Juárez.

Documentales y especiales

Rockstar Duki desde el fin del mundo – 2 de octubre

Verdaderamente aterrador – 7 de octubre

Victoria Beckham – 9 de octubre

La vecina perfecta – 17 de octubre

Naturaleza de pesadilla – 28 de octubre

Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero – 30 de octubre

Entretenimiento para toda la familia

Los más pequeños también tienen su espacio: “Dr. Seuss: ¡Horton!” (6 de octubre) y las dos películas de “La vida secreta de tus mascotas” (10 de octubre) pondrán la cuota de diversión familiar. Para cerrar con humor y fantasía, llega “Los Cretinos” (17 de octubre), ideal para disfrutar en casa con los niños.

Familiares e infantiles

Dr. Seuss: ¡Horton! – 6 de octubre

La vida secreta de tus mascotas – 10 de octubre

La vida secreta de tus mascotas 2 – 10 de octubre

Los Cretinos – 17 de octubre

Eventos en vivo

Six Kings Slam (tenis) – 15 de octubre

Anime

Ranma ½: Temporada 2 – 4 de octubre