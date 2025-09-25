Más Información

La ficción especulativa de la escritora Gabriela Damián Miravete

Dan anuncios sobre el Paax GNP 2026

Sheinbaum “reorientará” 2 mil millones de pesos a Cultura para 2026

Museo de San Carlos descubre que posee obra de Botticelli

Pintar con voz y cabello: el Jumex propone otras formas de ver

Programa sectorial de Cultura, un “refrito” sin apoyo a  la iniciativa privada

Octubre promete ser uno de los meses más emocionantes para los suscriptores de . Desde documentales íntimos y series basadas en hechos reales, hasta películas de culto y maratones de monstruos gigantes, la plataforma prepara un catálogo variado que promete entretenimiento para todos.

Series

La primera quincena del mes nos trae historias intensas y personajes memorables. “Monstruo: La historia de Ed Gein” (3 de octubre) revive la perturbadora vida del asesino que inspiró a varios villanos clásicos del cine. Ese mismo día se estrena “El genio y los deseos”, un relato moderno que mezcla magia y rutina.

Más adelante, llega “Nadie nos vio partir” (15 de octubre), un drama inspirado en hechos reales sobre la lucha de una madre en medio de un divorcio. También regresa “La diplomática” con su tercera temporada (16 de octubre) y el romance contemporáneo de “Nadie quiere esto” (23 de octubre).

Series originales

  • Monstruo: La historia de Ed Gein – 3 de octubre
  • El genio y los deseos – 3 de octubre
  • Néro – 8 de octubre
  • Nadie nos vio partir – 15 de octubre
  • El 5 inicial (T2) – 16 de octubre
  • La diplomática (T3) – 16 de octubre
  • Nadie quiere esto (T2) – 23 de octubre

Cine para todos los gustos

El inicio del mes incluye clásicos como “Mujercitas” y la multipremiada “Había una vez en Hollywood”. Para los amantes de la acción y los monstruos, Netflix reunirá a partir del 16 de octubre títulos como “Godzilla”, “Kong: La isla Calavera”, “Godzilla vs. Kong” y “Godzilla II: El rey de los monstruos”.

El suspenso también se hace presente: “La mujer del camarote 10” (10 de octubre) nos sumerge en un yate de lujo donde nada es lo que parece, mientras que “Una casa de dinamita” (24 de octubre) explora un ataque inesperado contra Estados Unidos.

El espíritu de Halloween se deja sentir con el regreso de clásicos como “La máscara” y “Halloween” (ambas el 7 de octubre).

Películas

  • Mujercitas – 1 de octubre
  • Había una vez en Hollywood – 1 de octubre
  • Steve – 3 de octubre
  • Godzilla y Kong: El nuevo imperio – 4 de octubre
  • La máscara – 7 de octubre
  • Halloween – 7 de octubre
  • La mujer del camarote 10 – 10 de octubre
  • Limpia – 10 de octubre
  • Godzilla – 16 de octubre
  • Kong: La isla Calavera – 16 de octubre
  • Godzilla vs. Kong – 16 de octubre
  • Godzilla II: El rey de los monstruos – 16 de octubre
  • Buenas noticias – 17 de octubre
  • Un fantasma en la batalla – 17 de octubre
  • Perfume de mujer – 20 de octubre
  • Una casa de dinamita – 24 de octubre
  • Maldita suerte – 29 de octubre

Documentales y especiales

El mes arranca con “Rockstar Duki desde el fin del mundo” (2 de octubre), un recorrido íntimo por la vida del trapero argentino. Más adelante, llega “Victoria Beckham” (9 de octubre), donde la diseñadora y ex Spice Girl abre las puertas a su intimidad antes de la Semana de la Moda de París.

Para quienes buscan emociones fuertes, octubre se llena de escalofríos con “Verdaderamente aterrador” (7 de octubre) y “Naturaleza de pesadilla” (28 de octubre). El cierre del mes será con (30 de octubre), un documental con material inédito del Divo de Juárez.

Documentales y especiales

  • Rockstar Duki desde el fin del mundo – 2 de octubre
  • Verdaderamente aterrador – 7 de octubre
  • Victoria Beckham – 9 de octubre
  • La vecina perfecta – 17 de octubre
  • Naturaleza de pesadilla – 28 de octubre
  • Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero – 30 de octubre

Entretenimiento para toda la familia

Los más pequeños también tienen su espacio: “Dr. Seuss: ¡Horton!” (6 de octubre) y las dos películas de “La vida secreta de tus mascotas” (10 de octubre) pondrán la cuota de diversión familiar. Para cerrar con humor y fantasía, llega “Los Cretinos” (17 de octubre), ideal para disfrutar en casa con los niños.

Familiares e infantiles

  • Dr. Seuss: ¡Horton! – 6 de octubre
  • La vida secreta de tus mascotas – 10 de octubre
  • La vida secreta de tus mascotas 2 – 10 de octubre
  • Los Cretinos – 17 de octubre

Eventos en vivo

  • Six Kings Slam (tenis) – 15 de octubre

Anime

  • Ranma ½: Temporada 2 – 4 de octubre
