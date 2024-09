El amor entre la exparticipante de “Masterchef Celebrity”, Litzy, y el chef Poncho Cadena va viento en popa.

Aunque desde que se confirmó su relación la pareja ha tratado de mantener su romance en privado, poco a poco han compartido con sus seguidores algunos momentos especiales. Por ejemplo, a finales de agosto, la artista publicó su primera foto juntos y ahora presumen sus demostraciones de afecto.

Esta semana, en las redes sociales de ambos, se publicó un video en el que se les ve compartiendo la cocina, como lo hacían en el reality. Esta vez, Litzy, en lugar de recibir retroalimentación del cocinero en su platillo, se convirtió en su compañera para preparar una tostada de cangrejo dulce.

El video sorprendió por la complicidad con la que interactúan y porque el chef decidió darle un beso a la cantante. Al inicio, Cadena presentó a su invitada especial mientras la miraba fijamente. Luego se acercó para darle un piquito en la mejilla y un abrazo, lo que llevó a Litzy a expresar lo feliz que estaba de participar en el clip.

Foto: Instagram oficial.

A lo largo del clip, las instrucciones de la receta se desarrollan entre risas y momentos de concentración.

Junto al video, los usuarios dejaron comentarios sobre la forma tan tierna en la que el experto en la cocina se acercó a Litzy y celebraron su amor. “Son novios, son novios, se besan sus bocas. Los amo”, “es que me derrito de amor”, “estoy más emocionada de verlos que de la tostada”, “el amor está en la cocina”, “es que eso es trampa. Saben que nos vamos a quedar a ver toda la receta por verlos a ustedes juntos”, “por fin ver a dos grandes cocinando, soy su fan”, se leyó. Otros incluso pidieron que hicieran más videos juntos.

Foto: Instagram oficial.

Según explicó la artista hace unos meses en el programa de Youtube "Pinky Promise", su romance con el cocinero surgió tras su eliminación del reality, ya que durante el programa no tuvieron ningún acercamiento significativo.

“Nosotros, pues, no podíamos convivir mucho con los chefs porque no se puede. En realidad, por contrato no pueden convivir con nosotros, ni nos pueden dar consejos ni dar clases ni nada de eso. Entonces, obviamente, ahí no había contacto directo, ni comíamos juntos ni hablábamos ni nada hasta que salí del programa”, explicó.

Aunque no reveló cómo comenzaron a acercarse, Litzy dejó claro que está profundamente enamorada y feliz. “Empezamos a hablar y empezamos a salir y ya, todo está increíble. Además, es un ser humano hermoso”, aseguró.