Litzy practica con su instinto maternal

En el ámbito profesional, Litzy se destaca por su versatilidad, abarcando roles como actriz, cantante, intérprete de conciertos e incluso como chef, sin embargo, en su vida personal persiste una meta aún no alcanzada, que espera poder concretar pronto.

“Formar una familia es un sueño desde niña, algo que quiero cumplir y espero que se me den las cosas, que todo camine bien, me encantaría ser mamá, ya tengo 41 años pero ahora con la ciencia y todo está muy avanzado, es un plan que sigue, pero si no, tampoco pasa nada, no me voy a frustrar”.

Mientras tanto, la estrella musical disfruta su romance con el chef Poncho Cadena y en la ficción se tiene que poner seria para darle vida a una mujer valiente y aguerrida en la nueva telenovela de Azteca: Cautiva por amor.

Esta narrativa intensa, que protagoniza junto a Osvaldo de León, se graba desde hace dos meses en Cuernavaca y aborda el tema de la red de trata de personas, maltrato y violación, aspectos que vive su personaje, Jazmín Palacios.

“Ella al escaparse se quiere vengar, no tiene nada qué perder, al haber perdido a su hija, al ser violentada, ya no le importa nada, sólo quiere destruir esa red y vengarse de la persona que la violó que es Remigio (Plutarzo Haza)”, señaló en entrevista.

Para la exparticipante de MasterChef Celebrity es importante tocar este tipo de temas en la historia en la que se siente identificada con su papel por su determinación y fortaleza para alcanzar sus objetivos y superar adversidades.

“Yo no soy mamá, entonces interpretar a una madre se vuelve difícil; tengo que recurrir a lugares muy profundos míos para poder lograr un sentimiento real y transmitir ese amor tan grande que se siente por un hijo”.