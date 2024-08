Vaya sorpresa se llevaron los seguidores de “Master Chef Celebrity México 2024” cuando se reveló que el amor se había cocinado entre dos de los integrantes más populares del programa: la cantante Litzy y el Chef Poncho Cadena.

Aunque cuando comenzaron los rumores sobre un romance, la intérprete de “Tan viva” se dedicó a negarlos y evitó dar declaraciones concretas al respecto, finalmente confirmó la noticia durante una entrevista en el programa “Pinky Promise”, donde aseguró que la relación surgió después de su salida de la competencia.

“Sí, es verdad. Encontré el amor. Fue obviamente después de MasterChef," declaró.

La artista explicó que, si bien interactuaba con el cocinero durante las grabaciones, nunca tuvieron un acercamiento significativo en el programa.

Litzy es una de las concursantes que más se ha destacado en "MasterChef Celebrity". Foto: Instagram

“Nosotros no podíamos convivir mucho con los chefs porque no se puede, en realidad, por contrato no pueden convivir con nosotros ni darnos consejos ni clases ni nada de eso. Entonces, obviamente ahí no había contacto directo, ni comíamos juntos ni hablábamos ni nada hasta que salí del programa,” explicó.

En aquella ocasión, la famosa dejó muy en claro que estaba profundamente enamorada de Poncho y lo describió como un ser humano “hermoso”.

Desde entonces, han mantenido su romance en gran discreción. Sin embargo, esta vez decidieron romper con la rutina y sorprender a sus seguidores con una romántica foto.

En la imagen publicada en el Instagram de Litzy, se le ve sonriendo frente al dispositivo fotográfico, recargada en el hombro de su amado, mientras el Chef también sonríe pero mirando hacia otro lado, distinto al del lente.

“Acá con el Chef,” escribió la intérprete junto a un corazón amarillo.

La imagen fue celebrada también por algunos de sus seguidores y por artistas como Eugenia Cauduro, Mauricio Islas, Geraldine Bazán, entre otros, que no dudaron en escribir corazones para la feliz pareja.

Litzy y Poncho Cadena. Foto: Instagram.