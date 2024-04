Paco de Miguel revela que MasterChef Celebrity cambió su vida: "descubrí un nuevo talento"

Fransisco de Miguel Flores, mejor conocido en las redes sociales como Paco de Miguel es un comediante e influencer que se ha convertido en una de las personalidades más reconocidas y aclamadas de internet desde la pandemia por Covid-19.

Su creatividad e ingenio para crear diferentes personajes, como “Miss Lety” o “Caro Acampa” lo han ayudado a ser participe de varios proyectos que han ido más allá de las redes, y que lo han sacado de su zona de confort, entre ellos, su participación en la tercera temporada de ‘LOL: Last One Laughing’, así como en “Quién es la máscara”, programa de Televisa, y actualmente en MasterChef Celebrity México 2024.

A pesar de que el creador de contenido de 24 años también ha sido blanco de críticas por parte de usuarios, quienes consideran que su comedia es un poco “misógina” y “sin gracia”. Actualmente anunció a sus más de 2 millones de seguidores en Instagram, que dejaría por un tiempo la comedia para demostrar que tiene otras habilidades, por ejemplo: la cocina.

Paco de Miguel revela que MasterChef Celebrity cambió su vida

En entrevista con EL UNIVERSAL, el influencer mencionó que a pesar de que hace un tiempo ya participó en Bake Off México, un programa enfocado en repostería, ser parte del elenco de la cocina más famosa de México, representa un gran reto para él, pues aunque le encanta cocinar y comer, tener jueces “tan fuertes”, como los chefs Zahie Téllez, Poncho Cadena y Adrián Herrera es un "gran desafío".

“Cocinas para ti, cocinas para tu familia, y si te queda feo, aunque esté feo te aplauden, pero acá aunque pienses que está muy bueno, ellos siempre te van a decir: “esto es horrible”, expresó.

Asimismo, reveló que aunque es gratificante para él que lo hayan tomado en cuenta para ser uno de los participantes de MasterChef Celebrity, tiene “un poco de miedo” a equivocarse.

"Está muy fuerte que todo el tiempo estés en constante prueba, pues tienes que cocinar muy bien. La verdad le tenía miedo a quemarme, cortarme a que se me quemaran las cosas, a no llegar a tiempo cuando tenía que entregar los platillos. Uno cocina con calma en su casa, pero acá tienes un tiempo. Tienes a los jueces con miradas penetrantes, porque todo el tiempo están viéndote. Ya después le vas agarrando la onda. Por lo menos en mi caso descubrí un talento que no sabía que tenía: la cocina", dijo.

Sin embargo, a pesar del miedo que dijo tener, reveló que gracias a este reality su autoestima y confianza en él ha ido creciendo, pues aunque no tuvo ningún tipo de preparación, más que lo que sabía hacer en su casa, sus platillos han sido del agrado de los jueces, lo que lo motiva a seguir hasta el final.

"Me gusta ponerme retos y salir de mi zona de confort y probar nuevas cosas, fue por eso que decidí entrar a MasterChef. Cuando empecé a hacer mis preparaciones para los chefs me di cuenta que les gustaba mi sazón. Y yo en mi mente decía: “está bueno, pero seguramente hay platillos mejores”. Lo pensaba porque muchas veces pasa eso que dices: 'lo de los demás está mejor', porque obviamente no confías en ti y MasterChef está haciendo que confíe mucho en mí", recalcó al Gran Diario de México.

Las redes sociales, un elemento importante en su carrera

Por su parte, Paco dejó en claro que llegar a la pantalla chica no fue nada fácil, pero gracias a su esfuerzo y a lo que ha hecho en distintas plataformas como TikTok, Instagram y Facebook, se le han abierto muchas puertas.

“A mi siempre me ha gustado mucho la actuación, y a partir de esto que he hecho en redes sociales. Los personajes y todo eso. Se me han abierto muchas puertas [...] Ahorita MasterChef, pero también se viene una serie en la que tuve una participación para Amazon Prime Video. Entonces viene una serie que no sé cuándo sale; ahora si que se vienen 'cositas', contó.

Aunado a ello, mencionó que a pesar de que actualmente sale en televisión, no cambiaría las redes sociales ni nada de su trayectoría profesional, pues gracias a ellas ha tenido grandes logros; pero sobre todo ha sido muy querido y reconocido por muchas personas, lo que le genera felicidad y ganas de seguir trabajando.

“No sabes lo feliz que me pone cuando en la calle se me acerca la gente y me piden fotos, y me dicen cosas tan bonitas. Este mundo de las redes, y en general de este medio es: te quieren mucho o te odian. Yo siempre me quedo con esa parte linda de la gente. De todas las cosas que me dicen cuando me los encuentro en la calle. Me han hecho llorar. Me han dicho que gracias a mi han salido de su depresión. Yo hago los videos y digo: 'ah, bueno, pues se van a reír, ¿no?' y pienso a lo mejor les va a gustar o tal vez no, pero ya cuando llegan e impactan de otra manera en la que yo no pensaba, sí me quedo en shock al saber que puedes impactar de diferente manera en las personas”, puntualizó.

Por ello, envió un mensaje a las nuevas generaciones de influencers y a las personas que se quieran dedicar al mundo de las redes a no tener miedo y a explorarlas.

“Yo les diría que no tengan miedo porque muchas veces es el miedo de decir: 'y si no le gusta a la gente lo que hago, si no les parece, si no se divierten'. La clave está en que no tengan miedo. Si tienen una idea que les gustaría explorar, aviéntense, porque a lo mejor al principio va a ser difícil, pero si realmente es lo que quieren hacer, en algún momento van a llegar a la gente adecuada. No se desesperen porque más ahorita las redes, como TikTok, Instagram y todo eso te dan la oportunidad de que la gente te conozca más y que sea tu propio espacio y tu propio canal”, finalizó.

