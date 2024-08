Litzy confirma que tiene una relación amorosa con el chef Poncho Cadena

Dicen que "cuando el río suena, es porque agua trae", y tras semanas de rumores sobre una supuesta relación entre Litzy, exparticipante de “MasterChef Celebrity México 2024”, y el chef Poncho Cadena, la cantante finalmente lo confirmó.

Litzy recientemente acudió como invitada al programa de entrevistas “Pinky Promise”, junto a su compañera y ganadora del reality, Rossana Nájera. Allí, la artista reveló detalles sobre su nuevo romance y aseguró que comenzó a salir con el experto en la cocina después de su salida de la competencia.

“Sí, es verdad. Encontré el amor. Fue obviamente después de MasterChef,” dijo Litzy, sonriente, durante una dinámica de preguntas y respuestas.

La artista explicó que, aunque interactuaba con el cocinero durante las grabaciones, nunca tuvieron un acercamiento significativo en el programa.

Litzy es una de las concursantes que más se ha destacado en "MasterChef Celebrity". Foto: Instagram

“Nosotros pues no podíamos convivir mucho con los chefs porque no se puede, en realidad por contrato no pueden convivir con nosotros ni nos pueden dar consejos ni dar clases ni nada de eso. Entonces, obviamente ahí no había contacto directo, ni comíamos juntos ni hablábamos ni nada hasta que salí del programa,” explicó.

Aunque no reveló cómo comenzaron a acercarse, Litzy dejó claro que está profundamente enamorada y feliz.

“Empezamos a hablar y empezamos a salir y ya, todo está increíble. Además, es un ser humano hermoso,” aseguró.

La intérprete también expresó su admiración por el chef debido a las cosas “espectaculares que hace”, y bromeó diciendo que se había llevado “el premio mayor” al encontrar el amor en el proyecto de cocina.

Cabe mencionar que semanas antes, cuando comenzaron las especulaciones sobre su amorío, Litzy había negado tener un idilio con el chef.

"Nunca he compartido mi vida privada, siempre me ha gustado más que se hable de mi trabajo, prefiero eso. Y nada... estoy contenta, estoy feliz. El corazón siempre hay que tenerlo enamorado, contento, feliz, encendido, bien sazonado, para que podamos fluir en la vida y podamos venir feliz a grabar mi telenovela,” expresó frente a la prensa.