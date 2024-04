Ley Federal de Cinematografía: ¿cuál es el panorama

El Senado de la República ya tiene un dictamen para modificar la Ley Federal de Cinematografía, el cual se votaría este martes, pero éste no cumple con el mandato de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en marzo, de no ser regresivo en el apoyo al cine nacional.



El mes pasado, los ministros de manera unánime determinaron que la desaparición en 2020 del Fidecine, fideicomiso que durante 20 años apoyó la producción de 230 largometrajes, era inconstitucional y el Gobierno no podía dar menos apoyo del otorgado hasta ese año.



Desde 2021 los apoyos son dados a través del Focine, el cual no se encuentra en la ley, contrario al Fidecine.



La Sala también argumentaba, entre otras cosas, que el Focine, a diferencia de su predecesor, no permite apoyos complementarios al otorgado por el gobierno; además de que con el nuevo Fondo no se garantiza por ley la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones, al contrario del Comité Técnico del Fideicomiso, donde había cinco representantes de la comunidad fílmica, de siete integrantes.



“Hasta ahora, no existe ningún sistema político o económico, o un modelo individual que haya demostrado ser claramente superior para promover los derechos económicos, sociales y culturales”, se lee en la argumentación del Primera Sala.



“En la medida que este Fideicomiso se convirtió en el piso mínimo de las medidas positivas para el fomento del derecho a la participación cultural, su estudio trasciende al de una simple política económica”, agrega.





Lo que se votará

En el documento y que sería discutido este martes por la comisión de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos del Senado, no se menciona al Fidecine y deja carta abierta al Ejecutivo Federal y la Secretaría de Cultura para actuar como crea conveniente.



El dictamen de 15 páginas sólo destina dos párrafos para la modificación de la ley.



“Se reconoce el derecho al fomento y promoción permanente de la industria cinematográfica en términos de los mecanismos que para tal efecto determine el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Cultura”, se lee en el nuevo texto del que EL UNIVERSAL tiene una copia.



“Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo anterior, la Secretaría de Cultura deberá diseñar, instrumentar y ejecutar el programa de fomento y promoción permanente de la industria cinematográfica”, añade.



Dicho dictamen, indica Eduardo de la Parra, abogado de los cineastas consultado por el Gran Diario de México, no cumple con lo acordado por la SCJN.



“Este dictamen no cumple con lo ordenado por la Suprema Corte en la sentencia de la Primera Sala, la reciente, y por lo tanto es totalmente inconstitucional porque viola la prohibición de regresividad de la que ya había velado la Suprema Corte”, dice el litigante al Gran Diario de México.



En caso de ser aceptado el dictamen, se llevaría al pleno donde, si es confirmado, pasaría a la Cámara de Diputados.



La Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado de la República está conformada por 11 integrantes, de los cuales siete son de extracción morenista.

rad