El nombre de León Larregui se convirtió en tendencia en las redes sociales, luego de que publicara una serie de polémicos y muy extraños mensajes en los que se quejaba de una aerolinea francesa.

Todo ocurrió la noche de este 31 de julio, cuando, a través de su cuenta oficial de X, el cantante denunció los presuntos malos tratos que recibió; y es que, según sus publicaciones fue bajado del avión por cuestionar el servicio.

"Me bajaron del avion solo por quejarme de unas cosas y me dijeron, siendo platino en airfrance: 'jamás te va sa poder subir a un avion nuestro'. ¡Una mesera del aire me dice esto!. Le dije: 'mi amor con tal de no ver tu horrible cara, acepto'", escribió.

Lee también León Larregui reacciona al sold out de Zoé; abren cuarta fecha en Estadio GNP

Minutos después, el tono de sus mensajes se tornaron mucho más violentos; incluso, amenazó con agredir físicamente a los trabajadores de la compañía: “Rete al m*riquet*s de darnos un tiro y llamó a la guardia nacional. Eventualmente le voy a romper la cara”, agregó.

Me bajaron del avion solo por quejarne de unas cosas y me dijeron , sienfo platino en airfrance ,jamas te va sa poder subir a un avion nuestro. Una mssera del aire me dice esto!!!le dije mi amor con tao de no ver tu horrible cara acepto!! — Leon Larregui (@LeonBenLarregui) August 1, 2025

Aunque estos últimos mensajes fueron borrados casi de manera inmediata. Lo que llamó la atención de los usuarios es que las publicaciones apenas si podían entenderse, lo que hizo pensar que el cantante se encontraba bajo el influjo de alguna sustancia.

Las reacciones no se hizo esperar y aunque muchos lo tomaron como una broma y hasta le pidieron usar esta experiencia para componer nueva música, otros lo cuestionaron por insultar al personal que lo atendía.

"¿Harás una rola de este incidente?", "Pero siempre andas de viaje mi León", "Hazles una rola", "Eso es anticonstitucional, haz una canción", "Está volando y no en avión", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Esta no es la primera vez que Larregui desata la polémica por sus tuits. Anteriormente acusó haber sido golpeado y discriminado por ciudadanos francerses, incluso, pidió la ayuda de todos los mexicanos que se encontraran en la misma ciudad que él.

Lee también León Larregui comparte foto de Trump y desata críticas en las redes sociales