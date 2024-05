Lenny Kravitz prefiere el celibato al sexo casual desde hace nueve años

Lenny Kravitz acaba de cumplir 60 años, y en una reciente entrevista brindó algunos detalles de la rutina que lo mantiene saludable, pero también reveló cuáles fueron los usos y costumbres que debió dejar atrás para verse y sentirse como cuando tenía 40.

"Apenas puedo creer la edad que tengo, pero es hermoso", le contó el músico a The Guardian, y confirmó, además, que desde hace 9 años no está en pareja y que prefiere el celibato al sexo casual.

En este sentido, Kravitz recordó que cuando era niño escuchó a su padre hablar telefónicamente con una de sus tantas amantes. Cuando lo confrontó, le dijo que él terminaría haciendo lo mismo. Él lo tomó como una especie de maldición e intentó mantenerse alejado de aquella predicción, pero una vez que se divorció de Bonet, se vio cumpliendo aquel designio.

"Después del matrimonio, me volví más como él. Me estaba convirtiendo en alguien que jugaba con los sentimientos de los demás. Y no me gustó. No quería ser ese tipo de persona. Así que tuve que abordar eso y me llevó años. Lo primero que hice, fue asumir la responsabilidad y el resto fue mantener la disciplina y no dejar que mis propios deseos se apoderen de mí", indicó.

Según explicó, la relación con su padre fue un poco más complicada. A modo de ejemplo, cuenta que cuando tenía 15 años, tenía entradas para ir a un concierto de jazz, pero su papá no lo dejó, porque consideraba que ya había salido demasiado esa semana. Su reacción fue determinante: se fue de su casa para no volver.

El paso marcó a Lenny Kravitz

Hoy entiende que aquella situación, en una época en la que no existían ni los teléfonos celulares ni internet, solo podía comunicarse si tenía dinero y se topaba con alguna cabina telefónica.

"A veces dormía en un coche y dependía de la amabilidad de la gente. Es un milagro que haya sobrevivido y que no haya sufrido abusos", reflexiona. Entonces, surge un tema que él mismo se atrevió a desandar en sus memorias: el abuso que sufrió cuando tenía 13 años por parte de una chica de 20.

"Es cierto. En el mundo de hoy, sí, eso sería considerado abuso y agresión sexual. Ella vio a ese chico adolescente que era en ese entonces, pensó que yo era lindo y quiso tener sexo conmigo. Muchos chicos habrían aprovechado esa oportunidad y la habrían disfrutado muchísimo, pero yo no", recordó.

Y explicó: "No llegamos a tener sexo, porque ella empezó y yo la detuve. Le dije que tenía novia. Ella pensó que era cómico... '¿Tienes novia?'. Yo era virgen en aquel momento. Ella dejó de hacerlo. Y no puedo hablar por todos, pero estoy convencido de que esa habría sido una fantasía para muchos chicos de mi edad, pero no era lo que yo quería".

En 1985, cuando aún se hacía llamar Romeo Blue porque su verdadero nombre le parecía el de un "médico judío" y no el de un rockstar, conoció a Lisa Bonet, una actriz que, al igual que su madre, participaba de una de las comedias más importantes de la época, Cosby Show.

Cuando Lisa cumplió 20 años, se fugaron juntos y un año después, tuvieron a Zoë. A pesar de que se separaron a los cuatro años de haberse convertido en padres, Bonet y Kravitz mantienen una relación de amistad y se siguen considerando familia desde entonces.

rad