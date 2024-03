Lenny Kravitz disfruta de novia, disco y pescado en la Ciudad de México

Como amante de la cultura mexicana que es, Lenny Kravitz ya planeó lo que hará hoy durante su estancia en la Ciudad de México, a propósito de la conferencia que ofrecerá para presentar su nuevo álbum “Blue electric light”. El cantante neoyorkino irá a comer a su restaurante favorito de pescados y mariscos (comida que le encanta), ubicado en la colonia Roma, cuyas calles disfruta recorrer cada vez que viene. Tanto le gusta el país que hasta novia mexicana ya tiene, aunque es algo que al músico de 59 años le gusta reservarse para su vida privada.

Hija de Alfonso Cuarón se hace de contactos musicales

Bu Cuarón sabe bien cómo acercarse a las grandes colaboraciones. Ahora que la hija del cineasta Alfonso Cuarón está explotando su faceta musical, ha buscado relacionarse con algunos de los intérpretes más populares del mundo. Destacó en agosto del año pasado su encuentro con Taylor Swift y ahora aprovechó la presentación del inglés James Blake en el Festival Ceremonia para mostrarle su admiración. “Me acerqué a James para decirle que es la razón por la que empecé a producir música… escribió mi nombre en sus notas y dijo que echaría un vistazo a mi música”, contó Bu en su cuenta de Instagram, donde además compartió la anécdota de que fue su papá, el creador de la película “ROMA”, quien le enseñó la música del intérprete cuando ella tenía 11 años.

La hija de Alfonso Cuarón, Tess Bu compartió una fotografía donde Taylor Swift la abraza en el Foro Sol de CDMX. / Foto: Instagram.

Preocupa a Paola Núñez la vida de una cachorrita

Vivir la frustración de que las autoridades no le hicieran caso fue el momento que arruinó un poco las vacaciones de Paola Núñez en Tecate, Baja California, donde está de visita en la casa de su mamá. La actriz explica que una de las vecinas de su mamá tenía una perrita amarrada todo el día y lloraba mucho, a pesar de que ella trató de hacerla entrar en razón de que no eran condiciones para tener un ser vivo, no lo logró, entonces decidió llamar a la policía y no pasó nada con la autoridad, así que ya desesperada pidió consejo a sus seguidores de redes sociales sobre qué hacer, entonces la orientación llegó, incluido el consejo y apoyo de sus colegas Adriana Louvier y Marimar Vega, algo que agradeció porque la actriz de “Amor en custodia” señaló que no quiere partir de Tecate sin haber ayudado a la cachorrita.

