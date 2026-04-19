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"El Sol" cumple 56 años y a diferencia de otros momentos de su carrera, este podría ser el más tranquilo de su vida.

Nacido el 19 de abril, l se ha forjado toda una reputación. Desde joven estuvo rodeado de escándalos, cuestionamientos y rumores en torno a su vida, tanto profesional como personal; sin embargo, ahora, parece estar en su mejor momento.

Y es que, después de cuatro décadas de trayectoria artística, Micky no solo no solo continúa siendo uno de los artistas más importantes de la música en español; sino que ha logrado ampliar su legado.

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Es uno de los cantantes latinos con mayor recaudación en taquillas y mantiene récords de presentaciones en recintos como el Auditorio Nacional y la Arena CDMX; esto gracias a su más reciente tour "Luis Miguel 2023-2024", que lo llevó a más de 20 países.

Además, aunque ya han pasado casi nueve años desde el lanzamiento de su último disco, "¡México por siempre!", su catálogo musical es uno de los más escuchados en plataformas de streaming. En Spotify suma más de 22 millones de oyentes mensuales y temas "Ahora te puedes marchar" superan (y por mucho) los 100 millones de reproducciones.

En cuanto a su vida personal, desde 2022 encontró la estabilidad al lado de, con quien vive en España, alejado de los reflectores.

Por si fuera poco, se encuentra mucho más cerca de sus hijos. En 2023 viajó hasta la toscana italiana para estar presenta en la boda de su hija, Michelle Salas y, para antes de que terminara el 2024, se reencontró con Miguel y Daniel, sus hijos menores y fruto de su relación con Aracely Arámbula.

De acuerdo con el portal Celebrity Networth, “El Sol” tiene una fortuna de 180 millones de dólares, entre giras, regalías, su marca de tequila y las reproducciones de sus canciones.

El punto al que llega no es casual. Después de años de altibajos, su figura parece haber encontrado un equilibrio entre exposición y privacidad. No hay apariciones ni declaraciones constantes, porque no las necesita, prefiere que sea su música y su talento los que hablen por él.

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