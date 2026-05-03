Un concierto lleno de amor hacia México, es el que ofreció la cantante italiana Laura Pausini la noche de este sábado, en el escenario de la Arena Ciudad de México, donde llegó con su gira mundial "Yo canto".

En cuanto las luces se apagaron, las pantallas que estaban sobre el escenario proyectaron la silueta de Pausini, quien tomando una espada medieval en sus manos y recitando un spech en el que explicó que ella nació para cantar, comenzó su concierto con el tema "Yo canto".

De inmediato, el público entró en la sintonía de la cantante, porque cuando ofreció su versión del tema "Mi historia entre tus dedos", cada estrofa fue coreada.

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“Muchas gracias, estoy muy feliz de estar en mi México, miren bien a la Pausini está noche, porque hay mucho México en este cuerpo, en la garganta en la mente y sobre todo aquí (señalando el corazón)”, expresó la cantante.

Laura Pausini se presentó este sábado, 2 de mayo, en la Arena de la CDMX. Foto: Instagram, vía @laurapausini

Después explicó que estaban en una fortaleza que representaba a la música, y que este era un concierto de una fan porque estaba compuesto por canciones de gente que la habían influenciado más como persona que como artistas, pero también debía haber temas de ella, así que de inmediato dio paso a "Escucha tu corazón", "Emergencia de amor" y "El primer paso en la luna".

Ana Torroja, la invitada sorpresa de la italiana

La primera sorpresa de esta noche fue la presencia de Ana Torroja, con quién interpretó "Hijo de la Luna", momento en que la administración mutua se dio entre estas estrellas y lo demostraron dándose un beso en la mano.

Ana Torroja y Laura Pausini en el concierto que la cantante italina ofreció en la Arena CDMX. Foto: Instagram, vía @laurapausini

“Madre mía, había un nudo en la garganta todo el rato, una emoción difícil de controlar, México un país que amamos para siempre y este público tuyo que las canta todas a todo pulmón”, expresó Torroja tímidamente.

Laura le dijo que, desde que era muy pequeña, sintió admiración por ella, por la fuerza que proyecta en el escenario, por eso se declaraba una gran fan y esa noche le había cumplido uno de sus sueños más grandes, conmoviendo a Ana Torroja.

Después de despedir a su invitada, Laura explicó que se sentía muy afortunada que sus canciones se cantarán en todo el mundo, porque desde niña soñaba con ser cantante, pero no una cantante de grandes escenarios sino de piano bar, pero la gente la llevó a dónde está y por eso ella se consideraba de su público y pidió que la aprovecharán.

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Acto seguido Laura les regaló a sus seguidores un viaje por la nostalgia, cuando interpretó temas como "¿Por qué te vas?", "No soy una señora", "Verdades a medias" y "Como si nos hubiéramos amado".

Con su acostumbrado sentido del humor bromeó por su falta de aire, explicando que ya tiene cierta edad (51 años) y le faltaba el aire por la altura de la CDMX, pero que todavía no necesitaba oxígeno; después reconoció el talento de Shakira llamándola divina y cantó "Antología", la cual fue escrita por la barranquillera y es uno de sus grandes éxitos.

Después de este momento romántico, la cantante italiana le puso movimiento a la noche con temas de Menudo, Madonna, Gloria Estefan y por supuesto de ella, haciendo que la gente se pusiera de pie para bailar.

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“Está noche les tengo un regalo que llega directamente de Italia, invite a un amigo que está haciendo historia en mi país, su disco ha sido de los más vendidos este año”, dijo Laura antes de explicar que el pasado viernes salió la versión en español del tema "16 de marzo", que es de la autoría de su invitado Achille Lauro, a quien llamó al escenario para cantarla por primera vez en vivo.

“Mira te presento una familia, escúchame estoy sumamente feliz de que mi amado México te haya conocido está noche, te agradezco que hayas viajado hasta aquí para conocer está tierra única, a mí me encanta que vengan mis colegas italianos y vean que todo lo que cuento no es mentira, porque quienes vienen a cantar aquí luego les es difícil cantar en otros lados por lo que esté público provoca”, le expresó Laura a Achille, quién miraba en silencio al público y sonreía.

Con el tema "El patio", Laura dio un mensaje contra la violencia intrafamiliar y de género, incluso invitó a la gente a cantar y llorar si habían vivido una situación así y querían desahogarse, y al final en las pantallas de la Arena Ciudad de México apareció un mensaje que invitaba a denunciar una situación de violencia al *765.

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“Te amo, México”, expresó Laura después de cantar un medley con sus canciones más populares de los 90 como "Amores extraños", "La soledad", "Inolvidable", "Las cosas que vives", "Primavera anticipada", entre otras.

Después explicó que la música no escoge a sus intérpretes, tampoco existe una regla de que las canciones son sólo para las personas afinadas; esto lo dijo porque en las redes sociales la criticaron por cantar un tema de Bad Bunny, de inmediato ofreció su versión de "Turista", llevándola a la balada pop y dándole una nueva connotación a la letra gracias a su trabajo interpretativo, que a decir verdad, hizo que se escuchará mucho mejor que en la voz de su autor.

Siguió con el homenaje a sus compositores favoritos y fue el turno de Juan Luis Guerra, Natalia Lafourcade y hasta Juan Gabriel, cuando cantó "Bachata rosa", "Hasta la raíz" y "Amor eterno", respectivamente.

Después más de dos horas de concierto, donde hizo cantar y bailar a más de 15 mil personas, Laura Pausini decidió terminar por todo lo alto este show, y lo hizo con un gran éxito de Ricky Martín, "Livin’ la vida loca", armando una gran fiesta.

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