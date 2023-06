Las notas más leídas de la primera semana de Junio

La mitad del año se ha visto enmarcada por distintos eventos importantes en el ámbito del espectáculo, desde fallecimientos que han conmocionado al público hasta el revivir de emociones por anuncios de diversos artistas.

Las emociones han transitado desde la tristeza, por el adiós a figuras como Xavier López Chabelo, hasta Ignacio López Tarso, y en este inicio de mes la pérdida del periodista Ricardo Rocha.

Además la llegada de artistas que habían permanecido mucho tiempo tras bambalinas, como el caso de Luis Miguel, y la primera presentación en la historia de Taylor Swift en la ciudad de México.

Y con esa reanimación en el ánimo del público también lo han hecho las historias, como la del conductor Paco Stanley con su nueva serie, que además de tener una buena aceptación tras su estreno en Vix, ha revivido viejas conversaciones.

Entre anuncios de festivales, conciertos que apelan a la nostalgia, estrenos dedicados a la comunidad latina, estas fueron las noticias más leídas del lunes 5 al 11 de junio.

Ricardo Rocha y su relación con Guadalupe Pineda

Tras el fallecimiento del presentador y periodista Rocardo Rocha, las anécdotas en torno a su figura dominaron la semana, provocando interés entre quienes lo conocían y quienes indagaron para conocer de él después de anunciado su fallecimiento.

Una de esas historias fue la que tuvo junto a la actriz Guadalupe Pineda. Ambas personalidades se conocieron y mantuvieron una larga relación tras tener altas y bajas en el amor, y fueron ejemplo de apoyo mientras su unión permaneció.

Ricardo Rocha perdió la vida debido a un infarto fulminante, de acuerdo con información de su hijo Jorge Armando Rocha.

Brenda, esposa de Mario Bazares, niega que su hijo es de Paco Stanley

Con el lanzamiento de la nueva serie respecto a la vida de Paco Stanley, las suspicacias respecto a su verdadero entorno y el de sus allegados volvieron a salir a la luz, principalmente el de Brenda que negó que uno de sus hijos fuera del conductor, quien fuera asesinado en 1999 cerca de un conocido restaurante.

"En su momento no pude defender a un bebé que no la debía ni la temía, que como yo y muchos de nosotros fuimos víctimas de una gran injusticia, en ese momento lo más importante era la libertad de mi esposo y hoy sólo quiero que nos dejen en paz ya bastante hemos sufrido y pasado por cosas inimaginables, y a pesar de .. hemos salido adelante con la cabeza en alto como siempre y con la verdad , no obstante eso, siguen con una idea vendida para dañar y desprestigiar, para salvar su trabajo mal hecho a consta de inocentes como nuestro hijo, ¡BASTA ya! No intento convencer a nadie, solo que ahora tengo las leyes de mi lado para proteger a los míos y como ayer defenderé lo injusto", se lee en el comunicado que Brenda dio a conocer para aclarar la situación.

Ha sido tal el revuelo de las imágenes retratadas en la serie que incluso fans se han dado a la tarea de constatar eventos como cuando Mayo Sambada, conocido narcotraficante le envía un mensaje en vivo al famoso conductor.

Cesia canta en las calles de la CDMX

Ser ganador o ganadora de la academia a muchos artistas les ha significado un gran paso en sus trayectorias musicales, sin embargo no ha sido el caso de los miembros de la última edición.

Esta semana llamó la atención la hondureña Cesia a quien se le vió cantando en las calles de la capital mexicana, buscando llamar la atención, lo que provocó la preocupación de quienes se hicieron sus seguidores por su desempeño en el reality show.

Sin embargo la llamada "Leona de Honduras", no ha tirado la toalla pues se le ha visto creando contenido en redes sociales y en los estudios de Sony Music donde parece retomaría su trayectoria musical.

Mariana Botas sorprendió con cambio físico

La actriz ha compartido y profundizado en su vida personal en el programa "Envinadas" donde comparte junto a sus amigas, Daniela Luján y Jessica Segura.

Pero ahora sorprendió por su nuevo aspecto físico al parecer disfrutando del carnaval de Veracruz, y hasta sus seguidores le pidieron la receta.

La dieta y el ejercicio, han sido los factores determinantes de su nueva imágen, que sus seguidores reconocieron en los comentarios para la actriz famosa por su papel en "Una familia de diez".

"Mariana te ves muy bien has bajado mucho de peso, pasa la receta" puede leerse en su posteo.