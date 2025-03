Los fanáticos de Lady Gaga fueron recompensados después de que los boletos para su primer concierto en México se agotaran rápidamente. Hoy, 7 de marzo, la artista sorprendió a sus seguidores al anunciar una segunda fecha en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

Ambos conciertos forman parte de la gira ¡Viva la Mayhem!, con la que la famosa regresa al país después de 13 años de ausencia, mientras promociona su más reciente álbum.

Recordemos que el primer concierto de Gaga se llevará a cabo el sábado 26 de abril de 2025.

Lady Gaga vendrá a México, anuncia en sus redes sociales. Fotos: Instagram

¿Cuándo será el segundo concierto de Lady Gaga?

Según el anuncio de Ticketmaster, la segunda fecha será el domingo 27 de abril de 2025, en el Estadio GNP Seguros.

¿Cuándo se inicia la venta de boletos para el segundo concierto?

Los boletos estarán disponibles para clientes Banamex el martes 11 de marzo a las 14:00 horas, y la venta general comenzará al día siguiente, a la misma hora.

Lady Gaga visitó México por última vez en 2012, cuando hizo vibrar al Foro Sol con su Born This Way Ball Tour.

A continuación, te compartimos la lista de precios oficiales para que puedas planificar tu cita con la voz detrás de "Poker Face":

Los cargos ya están incluidos:

Naranja C : $1,205 pesos mexicanos

: $1,205 pesos mexicanos Verde C : $1,693 pesos mexicanos

: $1,693 pesos mexicanos General B : $1,571 pesos mexicanos

: $1,571 pesos mexicanos Naranja B : $2,181 pesos mexicanos

: $2,181 pesos mexicanos Verde B : $3,035 pesos mexicanos

: $3,035 pesos mexicanos Zona GNP : $3,645 pesos a $5,103 pesos mexicanos

: $3,645 pesos a $5,103 pesos mexicanos Azul : $3,889 pesos a $6,028 pesos mexicanos

: $3,889 pesos a $6,028 pesos mexicanos Morado : $4,377 pesos a $7,003 pesos mexicanos

: $4,377 pesos a $7,003 pesos mexicanos Rosa : $5,231 pesos a $8,631 pesos mexicanos

: $5,231 pesos a $8,631 pesos mexicanos Gold : $5,841 pesos a $9,930 pesos mexicanos

: $5,841 pesos a $9,930 pesos mexicanos Platino: $6,229 pesos a $11,392 pesos mexicanos

!Viva la MAYHEM! for 2 nights! April 26 and 27 in Mexico City. pic.twitter.com/7RWHWKEtAJ — Lady Gaga (@ladygaga) March 7, 2025

Lady Gaga define su nuevo álbum como la unión entre su "yo" artista y su lado real

La cantante estadounidense Lady Gaga definió su nuevo álbum 'Mayhem', que vio la luz hoy, como un reflejo de la unión entre su "yo" artista y su lado real enmarcada en el sonido de ese "pop oscuro" que caracterizó sus inicios musicales.

"Creo que (el disco) para mí es en realidad esta integración de quién soy en la vida real y quién soy en el escenario, y cómo realmente empecé a celebrar la unión de esas dos cosas", indicó la artista en una rueda de prensa celebrada en Brooklyn (Nueva York) y retransmitida hoy en el canal de Youtube de Spotify.

Gaga recalcó además que ahora se siente "segura" para volver a ese "pop oscuro" que marcó sus primeros pasos en la industria musical.

"Me he convertido en personajes a través de la música, y todavía lo hago, pero ahora he aprendido a no dejar que me domine por completo. Diría que vuelvo a ello porque me siento segura", subrayó, y pidió perdón a sus fanáticos por haberse desvinculado de este sonido, algo que, aseguró, fue "duro".

En este sentido, la también actriz, vestida con un traje negro de botones, una peluca despeinada del mismo color y unas gafas de sol, afirmó que su inspiración a la hora de elaborar el disco fue precisamente la mujer que el mundo ha conocido "durante los últimos 20 años".

Y agregó que este álbum es una mezcla de "la suavidad de lo que soy por dentro y la intensidad que me gusta aportar a mi música y mis actuaciones sobre el escenario", lo que, en definitiva, refleja su "caos personal".

*Con información de EFE.