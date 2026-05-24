¿Qué significa llegar a los 40 años de vida? La cineasta Lorena Villarreal Treviño se preguntó eso al entrar a esa etapa de su existencia y comenzó a trabajar en una historia que abordará el tema, con personajes femeninos a la cabeza.

“A esa edad te comienzas a cuestionar y a ver un poco todo lo que ha sucedido, entonces era la curiosidad de explorar eso de manera franca, abierta, directa y sin filtros”, dice.

De esa manera, la regiomontana, ahora de 47 años, construyó La vida es, un drama que llega a cines este fin de semana, luego de haber recorrido festivales internacionales de América Latina y Europa.

La cinta, protagonizada por Natalia Plascencia (Doc), sigue a una mujer a punto de cumplir 40 años que se pregunta cuál es el punto de todo, pues su padre falleció a esa misma edad.

Además, su vida parece desmoronarse después de pasar por un trío con su pareja, por lo que debe enfrentar que la vida no es fácil: puede ser maravillosa, dolorosa y emocionante.

“Nos han inculcado a pensar que esto es la mitad de tu vida y como que te empiezas a generar cosas y enfrentas miedos, inseguridades, dudas. Yo, en lo personal, quise hacer algo con más libertad, explorar cosas. Sí hay cosas duras, pero también ligeras”, comenta Villarreal Treviño.

La vida es significa el tercer largometraje de la realizadora, luego de Las lloronas (2003) y Silencio (2017), con John Noble (El señor de los anillos).

Cuando se encontraba en proceso de rodaje de su nueva cinta, Natalia, la protagonista, tenía 38 años, así que no podía aislarse de la trama.

“Igual que el personaje, había perdido a su padre siendo chica y las dos queríamos que las mujeres se sintieran reales, vulnerables, con errores, fracasos, porque eso nos hace humanos, no somos perfectos”, recalca.

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