Dalilah Polanco se convirtió en el centro de críticas en “La Casa de los Famosos” después de romper accidentalmente la silla de "Abelito" mientras convivía con otros participantes.

Durante la mañana del segundo día del reality, la ex de Eugenio Derbez estaba en el comedor conversando con Facundo, Alexis Ayala y Mar Contreras, cuando preguntó quién había llevado el mueble, aparentemente sin saber que pertenecía al influencer.

En tono de broma, Ayala respondió: “Yo la traje, soy carpintero”. Tomando sus palabras en serio, Dalilah decidió subirse a la silla y terminó rompiendo parte de la madera, lo que la hizo sobresaltarse mientras sus compañeros intentaban sostenerla.

“¿Estás bien?”, preguntó Ayala. Polanco respondió: “Estoy perfectamente bien, pero tu trabajo es muy malo”, refiriéndose a la broma sobre su supuesta carpintería.

Aunque la actriz no pareció actuar con intención de dañar el mueble, en redes sociales los fanáticos del reality expresaron su molestia: “Estaré esperando con ansias esto en el cine para que la funen”, “lo que se vio mal fue su actitud de que le valió”, “no toquen a Abelito”, “qué hace trepada ahí, obviamente no es para una persona pesada”, “ni un día le duró la silla a Abelito”, “¿por qué agarran cosas que no son de ellos?”, “me está cayendo súper mal”.

Otros, en cambio, defendieron a la actriz: “¿Qué onda con la gente que quiere funar a Dalilah por todo?”, “viendo el lado positivo, se evitó que Abelito se lastimara”, “esa silla no iba a aguantar”, “solo buscan tirar hate”, “qué bueno que pasó antes de que se subiera Abelito”.

Abelito, popular entre el público

El carisma y la espontaneidad de Abel Sáenz, mejor conocido como “Abelito”, lo han convertido en uno de los favoritos del público. El creador de contenido, integrante del Cuarto Noche, ha mostrado buena relación con compañeros como Ninel Conde, con quien incluso compartió tips de belleza, y provocó risas al modelar con tacones rojos frente a los habitantes.

Originario de Tabasco, Zacatecas, Abel padece talla baja con falla motora y administra un rancho en su tierra natal. Es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Zacatecas y, durante la pandemia, comenzó a crear contenido en TikTok sobre estilo de vida y humor, logrando alcanzar 4.4 millones de seguidores.

Su llegada como habitante sorpresa encendió el ánimo de la casa.