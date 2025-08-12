La Santa Cecilia considera que las canciones dedicadas con amor a México son más urgentes que nunca. La banda originaria de Los Ángeles, California, presenta un nuevo tema que representa la cultura tradicional.

“Corazón Bordado”, su más reciente sencillo, es una pieza musical que celebra el valor, la historia y el orgullo detrás de las prendas tradicionales mexicanas. Además, la agrupación anuncia su regreso a los escenarios nacionales en agosto.

¿Qué significa la canción “Corazón Bordado” de La Santa Cecilia?

Miguel “Oso” Ramírez, integrante del grupo, explica a EL UNIVERSAL que esta canción es más que un homenaje estético: busca resaltar la cultura y la creación de textiles tradicionales elaborados en los pueblos mexicanos.

“Es como lo que en inglés se dice un badge of honor. En los pueblos, las señoras tejen manteles o ropa, y en cada puntadita van dejando la historia de su vida, de su alma, del amor y la familia. Representar esa cultura tradicional nos da fuerza y orgullo, y el vestuario en el escenario nos ayuda a proyectar esa energía positiva”, dijo el músico en entrevista.

La Santa Cecilia teje un puente entre dos culturas

Formada por músicos mexicoamericanos, la agrupación construyó una identidad artística que dialoga constantemente entre México y Estados Unidos. Para Ramírez, la música de ambas tradiciones comparte raíces más profundas de lo que aparenta:

“Si escuchas a José Alfredo Jiménez, es como un primo hermano del blues: un desahogo del corazón. Crecimos escuchando boleros, rancheras y huapangos en casa, mientras en la escuela sonaban Nirvana o el pop estadounidense. Hoy esa mezcla es nuestra fuerza; somos biculturales y eso nos inspira a mostrar la belleza de quiénes somos”.

Apoyan a los migrantes a través de la música

El compromiso de la banda con su comunidad migrante también se refleja en su trayectoria. Desde su emblemática canción “El Hielo”, han usado su música como un vehículo para visibilizar las luchas y realidades de los inmigrantes en Estados Unidos.

“Nos da rabia y tristeza lo que está pasando con las familias separadas o los jóvenes dreamers. Pero seguimos defendiendo nuestra cultura con dignidad y contando nuestras historias para que no se olviden”, afirma el músico.

¿Cuándo se presentará La Santa Cecilia en México?

En agosto la banda tendrá dos presentaciones: el 13 en el Salón La Maraka, en la Ciudad de México (CDMX), y el 14 en el Foro Landó de Toluca. Después continuará con la segunda etapa de su gira 2025 por Estados Unidos: el 13 y 14 de septiembre en el Luckman Auditorium de Los Ángeles y el 9 de noviembre en el Sony Hall de Nueva York.

En su regreso a la Ciudad de México, prometen un concierto cargado de energía y sorpresas, incluyendo temas inéditos que formarán parte de su próximo disco.

“Vamos a compartir unas cinco canciones nuevas y revivir la magia de nuestras noches en La Maraka. El abrazo que nos da el público de esta ciudad es algo que nos inspira profundamente, y por eso siempre volvemos con el corazón lleno”.

El recorrido de La Santa Cecilia también incluye una parada en Europa durante octubre, con presentaciones en Barcelona, Valencia, Madrid y su debut en Finlandia como parte de la edición 2025 de WOMEX, la exposición internacional de la industria musical.