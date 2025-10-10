Más Información

Lázaro Azar, crítico musical y pianista, recibirá el Premio San Francisco de Campeche 2025

Lázaro Azar, crítico musical y pianista, recibirá el Premio San Francisco de Campeche 2025

Jimena García Álvarez-Buylla, hija de la exdirectora de Conahcyt, presume su exclusivo estudio de arte

Jimena García Álvarez-Buylla, hija de la exdirectora de Conahcyt, presume su exclusivo estudio de arte

László Krasznahorkai, el escritor húngaro que ha dedicado su vida y obra al terror apocalíptico

László Krasznahorkai, el escritor húngaro que ha dedicado su vida y obra al terror apocalíptico

"Krasznahorkai: uno de los narradores más originales de la literatura europea", Acantilado

"Krasznahorkai: uno de los narradores más originales de la literatura europea", Acantilado

Jajack Movement presentará obra multidisciplinaria como parte del Circuito Cervantino

Jajack Movement presentará obra multidisciplinaria como parte del Circuito Cervantino

Cuatro libros para entrar al universo del Nobel de Literatura László Krasznahorkai

Cuatro libros para entrar al universo del Nobel de Literatura László Krasznahorkai

Durante años, fue sinónimo de poder: músculos, carisma y una carrera construida entre la lucha profesional y la comedia cinematográfica.

En The smashing machine (La máquina), Johnson rompe con eso. El drama, dirigido por Benny Safdie (Uncut Gems), no busca glorificar al atleta, sino entenderlo.

El actor interpreta a Mark Kerr, una leyenda de las artes marciales mixtas que en los años 90 alcanzó la cima del , cuando el deporte aún no tenía reglas ni límites. En el ring era un dios. Fuera de él, un hombre al borde del colapso.

Lee también

La película se inspira en la historia real de Kerr, un peleador que dominó el octágono y que fuera de él libró una batalla silenciosa contra la adicción y el perfeccionismo. En pantalla, Johnson da vida a un atleta atrapado entre la gloria y la culpa, entre el deseo de ser invencible y la necesidad de sentirse humano.

“No sé lo que es ser el mejor peleador del planeta como lo fue Mark, pero sí sé lo que es sentir presión: la del trabajo, las relaciones, la de uno mismo. Esa fue mi conexión con él”, confiesa Dwayne en entrevista con EL UNIVERSAL.

Kerr vive atrapado entre su vocación y su autodestrucción. Las drogas parecen ser su único refugio, mientras su relación con Dawn (Emily Blunt) se deteriora.

Lee también

Escrita y dirigida por Safdie, la cinta fue financiada por A24, el estudio detrás de Moonlight, Everything everywhere all at once y Midsommar y producida por Seven Bucks Productions, la compañía de Johnson y su socia Danny García.

Safdie, conocido por la energía caótica de Uncut Gems, apuesta aquí por la intimidad.

“Durante mucho tiempo, la vulnerabilidad no se ha visto como una fortaleza. Pero el mundo sería mejor si entendiéramos que puedes ser fuerte y vulnerable al mismo tiempo”, explica el cineasta.

Lee también

Amor, obsesión y redención

Johnson, que también proviene del mundo del wrestling (lucha libre), proyecta sobre su personaje un dilema personal: cómo seguir siendo fuerte sin perderse a sí mismo.

“Mark tuvo muchos desafíos pero los superó. Hoy está feliz, y eso es lo que importa”, añade el actor.

El reparto lo completan Lyndsey Gavin, Oleksandr Usyk, Ryan Bader y Bas Rutten, quien se interpreta a sí mismo.

Lee también

Para Safdie, la película es también una meditación sobre el perfeccionismo y la autodestrucción.

“Si te obsesionas con ser perfecto, te destruyes. Yo mismo soy obsesivo, y quise poner mucho de eso en la película. Creo que todos nos sentimos así en algún momento”.

Estrenada en el Festival de Venecia, donde Safdie ganó el León de Plata a Mejor Director, La máquina ya está disponible en cines nacionales desde este fin de semana.

Paradójicamente, en EU tuvo el debut más bajo en taquilla de la carrera de Johnson, apenas 5.9 millones de dólares.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Jennifer Lopez defiende a Bad Bunny y lanza polémica comparación con Shakira: “No todos me conocían a mí ni a Shakira”. Foto: (Photo by Evan Agostini/Invision/AP) (Photo by Robyn BECK / AFP) (Photo by Charles Sykes/Invision/AP)

Jennifer Lopez defiende a Bad Bunny y lanza polémica comparación con Shakira: “No todos me conocían a mí ni a Shakira”

Meghan Markle se burla de modelo que tropezó y desata furia en redes: ‘Qué mala persona’. VIDEO. Foto: Tomada de X @unreMARKLEble

Meghan Markle se burla de modelo que tropezó y desata furia en redes: ‘Qué mala persona’. VIDEO

Jennifer Lopez y Ben Affleck se quieren “mucho más cuando no están casados”, dice fuente tras incómodo encuentro de los actores. Foto: AFP

Jennifer Lopez y Ben Affleck se quieren “mucho más cuando no están casados”, dice fuente tras incómodo encuentro de los actores

El ‘Striptease de Demi Moore’: la actriz luce 20 años más joven y enciende las redes. AFP

El ‘Striptease de Demi Moore’: la actriz luce 20 años más joven y enciende las redes

¡Más atrevida que nunca! Hailey Bieber rompe el internet con fotos en diminuta lencería negra. Foto: Instagram

¡Más atrevida que nunca! Hailey Bieber rompe el internet con fotos en diminuta lencería negra