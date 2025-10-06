Más Información

Los Ángeles.— La taquilla del fin de semana perteneció a dos atracciones innegables: Taylor Swift y Dwayne The Rock Johnson.

Bien podría ser de un enfrentamiento de pesos pesados, pero la devota base de fans de Swift una vez más demostró ser fiel con su película The official release party of a show girl, que debutó en el puesto número uno con 33 millones de dólares en las salas estadounidenses, según estimaciones de Comscore.

El estreno de AMC Theatres, anunciado sólo dos semanas antes con una promoción mínima, sirvió como pieza complementaria al álbum 12 de estudio de Swift, empaquetando videos musicales, imágenes detrás de cámaras y visuales de letras sin blasfemias en una experiencia de 89 minutos.

La película se proyectó en los 540 cines de AMC en Estados Unidos durante tres días, finalizando después del domingo. AMC transmitió el espectáculo en México, Canadá y en toda Europa.

“Que Taylor Swift aproveche el poder del cine para construir su marca, crear entusiasmo entre sus fans y generar una experiencia comunitaria fuera de sus giras, de sus actuaciones en vivo, es un golpe de genialidad”, afirmó Paul Dergarabedian, el analista principal de medios de Comscore.

“Añadir otros 33 millones de dólares a la taquilla es bienvenido por los dueños de cines que buscaban contenido para sus pantallas”.

Por su parte, Johnson tuvo una presentación más modesta.

Su drama de A24 The Smashing Machine, coprotagonizado por Emily Blunt, se estrenó en tercer lugar con apenas 6 millones de dólares, detrás de One battle after another, de Paul Thomas Anderson, que recaudó 11.1 millones de dólares y ha acumulado ahora 107 millones de dólares a nivel mundial.

