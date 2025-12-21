Venir de una familia “acomodada” o con “palancas” en la industria parece un sueño dorado, sobre todo actualmente que está de moda el término “nepobaby”, pero, para Raúl Araiza Herrera, estas “ventajas” junto a la disciplina casi militar de su padre lo llevaron a perderse en un mundo de excesos.

Pese a ello, y tras tocar fondo, “El Negro” ha logrado consolidar una carrera en la farandula de 54 años, llena de altas y bajas sobre todo en cuestión familiar, en donde, dice, lo que mejor aprendió de su papá fue “como no educar” a sus hijas.

Nacido en la Ciudad de México el 14 de noviembre de 1964 del matrimonio de la actriz Norma Herrera y el productor Raúl Araiza, “El Negro”, apodo que heredó de su progenitor, fue educado de manera muy estricta por su padre, al punto de no creer que tuviera vocación para la actuación.

Lee también Raúl Araiza: ni idea de quién es “Doménica Montero”

Aunque el plan de Raúl estaba muy alejado de los escenarios y los reflectores de la tv, pues él quería ser futbolista, sueño que siguió probándose en la cantera de Pumas, lo que tuvo que abandonar por sus adicciones.

“Mi papá me regañó toda la vida, me decía, ´es que tú no tienes vocación para andar con tu libreto, tocar puertas´, y le dije, ´a ver, yo no sé ni qué es vocación, cabrón´, yo quería ser futbolista, jugaba muy bien, me probé en Pumas, luego ya agarré la peda y ahí valió gorro todo”, dice.

“Estuve reprimido muchos años en la escuela militar, entonces llegué aquí a los 18, sin chupe, sin mujeres, sin nada, y acá me volví más loco y dejé el deporte, no te puedo decir que haya tenido vocación realmente”, explica.

Raúl Araiza padre trabajó con Ernesto Alonso en telenovelas emblemáticas como El milagro de vivir y Senda de gloria. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL, Archivo / EL UNIVERSAL y Televisa

Lee también Pumas se acerca a cumplir 15 años sin levantar títulos; ¿está en riesgo su grandeza?

¿Tú papá te ayudó a entrar al medio?

El mío no fue así: era muy duro, un papá extremadamente estricto. Usaba mucho la idea del “no al nepotismo”, así que apoyó más a mi hermano, la neta. A mí me ayudó una sola vez… y me lo recordó toda la vida. En realidad, fui jalando solo en lo que podía. Por eso hice todo el cine que alcancé a hacer, luego entré a la etapa de los videohomes de acción, cuando todavía no estaba de moda el tema del narco. Después me fui al teatro, a donde hubiera trabajo, donde hubiera lana.

¿Crees que eres igual a tu papá con tus hijas?

No, de entrada fui un papá presente, cosa que mi papá no, fue un gran guía profesional, dio lo que pudo porque también fue un niño sin amor que no tuvo mamá, ni papá, nada, lo que él sabía dar era regañando, siendo duro, aconsejando, dos, tres besos, sí me besó, pero fue muy poco presente, esa parte egoísta de él como padre, pues la nivelaban bastante en la parte de consejos, no de que me diera trabajo, pero forjó dos hombres que trabajan y cuidar a mi mamá, ella es la que nos sacó adelante, la que andaba en Palenques, cantando en shows y nos metió a las escuelas que quería mi mamá que nos metieran. si no, mi papá nos hubiera dejado en una de gobierno, en el aspecto de que él teniendo el dinero no nos los daba y tampoco teníamos el de la escuela en la que íbamos, pero ahí nos clavó mi mamá, porque ella quiso.

Vi que tu papá te corrió de un proyecto, ¿qué pasó?

Fue por mi culpa, también, por borracho. Él era muy duro, pero me enseñó muchas cosas. Era estricto y eso se me quedó: soy muy puntual y mi hermano y yo nunca hemos tratado mal a nadie, mucho menos al staff, a los equipos o a maquillaje. Mi mamá fue mucho "la de la clase", la que tenía el don con las personas, con el público, la prensa. Los problemas en los que me he metido, ésos sí, han sido por mi culpa.

Lee también "Negro" Araiza respalda a su hermano Armando, por pedir trabajo en redes; afirma que él siempre le ha echado la mano

¿Cuál fue la mayor lección que te dejó tu papá?

Mi hermano lo dijo claro: tenemos que agradecerle a mi papá muchas cosas, pero sobre todo que nos enseñó cómo no educar a nuestros hijos. No hubo golpes, pero entendí que no todo es el trabajo. Para mí lo primero soy yo, luego la familia y el amor; el trabajo es sólo un medio, no el fin.

¿Quisieras que tus hijas siguieran tus pasos?

No, yo nunca quise que estuvieran, ni mi hermano. Son cuatro mujeres, hicimos todo para "no antojárselos" y no se les antojó, más que a Camila, que lo hizo muy bien. Yo las he apoyado porque de entrada son mujeres, tienes que doblar las manos mucho más por protegerlas, cuidarlas, son más difíciles, creo, porque un hombre al fin y al cabo yo ya lo hubiera corrido a la casa a los 22 años y acá, pues hasta que hubo chance se salieron. Las apoyé, las ayudé y ya están haciendo sus vidas independientes, Roberta se acaba de ir a vivir con su novio, hay nuevas formas, pero Fernanda y yo hemos sido muy presentes, educando, vivimos juntos una maravillosa historia, 24 años juntos y pasamos momentos muy cañones con ellas porque la juventud, adolescencia te drenan como pareja, está cabrón.

¿Cómo empiezas a actuar?

Yo no sabía, empecé a aprender a hacer el oficio y resultó que podía hacerlo, según lo que me decían, iba aprendiendo y hacía de todo, entonces le metí, quitando el cantar, que mi mamá es la única que canta. Me especialicé más hacia el teatro de comedia en todos sus géneros, un poco hacia el personaje del galán que le sale mal todo. O sea, el modelo perfecto es Mauricio Garcés, por ahí como que me decían: "tú vete por ahí". Entonces hice drama, de todo, luego protagonicé “Cadenas de amargura”, con Dani Castro. Era el chico bueno y tuvo mucho éxito.

Cadenas de amargura (1991) fue el primer gran protagónico de Raúl, junto a Daniela Castro, consolidando su presencia. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL, Archivo / EL UNIVERSAL y Televisa

Lee también El Teatro Manolo Fábregas será demolido: Estas fueron las obras que se exhibieron

¿Cómo es ser actor?

Mucho trabajo. Esta carrera creo que es la profesión más cruel en el aspecto de estabilidad, de continuidad, la gente no lo entiende porque pues tal vez ya te ven más a cuadro o ven la supuesta fama, pero detrás hay muchas hambres, trabajo, negativas, mucha autoestima hecha pedazos. Entonces, bueno, he tenido mucho trabajo y la suerte de arrancar aquí. Yo nací aquí, en este medio, mi papá aquí estuvo, aquí se fue, aquí siguen mi mamá y mi hermano.

¿Cuándo empiezas a destacar en televisión?

Realmente la época mía de mucho cuadro fue a partir de "Big Brother"; luego me voy a hacer “Amor mío”, que fue una serie muy exitosa que se hizo en Argentina y acá Carmen Armendariz me llama para que entrara aquí a suplir a un conductor un día. Me jaló y me dijo, "quédate siendo equipo de HOY". Y le dije: "yo ni sé leer el prompter".

¿Cómo fue el cambio de la actuación a la conducción?

Soy actor, el actor no voltea a ver a la cámara y aquí hay que hablarle, comunicar. Fui aprendiendo, me quedé y así empezaron a pasar productores, tiempo. Andrea (Legarreta) me ayudó mucho ya que era la que ya llevaba aquí tiempo.

Lee también Andrea Legarreta admite que le preocupa que su ex Erik Rubín se involucre con una mujer interesada

¿Dejaste por completo la actuación cuando entraste a “HOY”?

Seguía haciendo teatro con Alejandro Gou, que es mi hermano, seguía haciendo series, hice la del Compayito, la de Niurka, muchas series de comedia y así me fui. Hice “La desalmada”, “Un gancho al corazón” en telenovelas y pues no he dejado de actuar. Estoy en “El Tenorio cómico”, lo he hecho seis, siete veces durante este tiempo, todos nos conocemos mucho porque hicimos muchas giras.

¿Volverías a hacer cine?

Con todo el respeto, es una industria muy pequeña. Cuando estaba el condominio de productores, y había infinidad de producciones se fue achicando el cine, se fue volviendo de nicho y se entiende. Es muy mal negocio el cine. Como decía mi padre, el cine se hace con amor. Me decía, "si tienes un amigo que quiere invertir, nunca lo lleves al cine", porque se va a tardar años en recuperarlo. Me han llamado, pero por el horario de “HOY” yo no he podido. He hecho actuaciones especiales, me han hablado de otras compañías, pero yo nunca he estado en otra compañía más que en Televisa, sigo siendo exclusivo, aparte aquí nací, por eso dejé de hacer cine.

¿Cómo superaste tus adicciones?

Son etapas duras que empiezan con aceptar que estás mal, y para llegar ahí hay que sufrir. Después viene no justificar, no minimizar y no generalizar. Te toma tiempo hacer algo al respecto. Es la aceptación y la derrota ante el problema, sea una adicción, un trastorno o una relación. Es aprender a la mala, hasta dejar de engañarte y entender que se trata de vivir en paz.

A oscuras me da risa, comedia de enredos, lo reunió en escena con Alejandro Suárez, Sabine Moussier y Daniel Bisogno. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL, Archivo / EL UNIVERSAL y Televisa

Lee también Lo mejor del cine en 2025, por Jorge Ayala Blanco

¿Cuál es el aprendizaje principal que te ha dado la vida?

Hay cosas que el dinero puede comprar, pero la paz no. No tengo mucho, vivo bien y he trabajado mucho para llegar aquí. Ya viví guerras internas y hoy lo que quiero es vivir en paz. Quienes hemos tenido adicciones o problemas emocionales conocemos bien la oscuridad, y cuando ves la luz entiendes que no quieres volver.

¿Cómo es tu día a día?

Las cosas las va poniendo quien me dio la vida y yo se las pongo en sus manos todos los días. Para mí Dios es todo; no soy de santos ni de la Virgen, respeto todo, pero voy directo con el Patrón. Estoy trabajado emocionalmente, soy práctico: no me engancho ni me lo tomo personal.

¿Algún consejo?

No puedo aconsejar a nadie, pero creo que es muy importante pedir ayuda: acérquense a alguien que les lata porque te puedes morir. Para lo que sea, aquí entran las pastillas, los psicotrópicos, la bebida, el sobretrabajo... una adicción a lo que sea, al cigarro, a las relaciones destructivas. Está cabrón.

Con Miembros al aire, Raúl amplió su perfil televisivo al integrarse a un formato de charla masculina y humor ácido. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL, Archivo / EL UNIVERSAL y Televisa