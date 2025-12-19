Más Información

El “Negro” Araiza protagonizó un momento de comedia durante un break de las grabaciones de “Hoy”, donde fue interrumpido por un integrante del equipo de producción, quien le informó que debía volver al set para participar en una cápsula de la telenovela “Doménica Montero”.

“No quiero ir, no sé quién es Doménica Montero”, dijo con desenfado Araiza, por lo que tuvieron que explicarle que se trataba de una entrevista con parte de elenco de la producción comandada por Carlos Bardasano.

Adolfo Ángel “El Temerario”, el gran amor de Mariana Seoane

Mariana Seoane confesó sin tapujos que Adolfo Ángel ha sido el amor de su vida; sin embargo, la relación no prosperó porque, en esa época, quería consolidar su carrera, mientras que “El temerario mayor” buscaba una mujer que cuidara de su casa y de los hijos que vendrían con el tiempo.

Mariana exaltó las cualidades del cantautor zacatecano, calificándolo como espléndido, excelente conversador y carismático, tanto que bastó un par de encuentros para que Adolfo se echara a la bolsa a la señora Stella García, mamá de la actriz.

Al final, los caminos de ambos se separaron, pero quedó un gran recuerdo.

Mariana Seoane y "El Temerario mayor".
Mariana Seoane y "El Temerario mayor".


En día de promoción, Martín Altomaro evita a la prensa

Martín Altomaro, actor de “Soy tu fan”, no desea acercamientos con la prensa. Durante la alfombra roja de “Un hombre cada semana”, cinta protagonizada por Ana de la Reguera y en la que él participa, optó por no ofrecer entrevistas y sólo posar para la foto oficial.

Su actitud sorprendió a todos, incluyendo a los propios productores del filme y a ejecutivos de Videocine, pues este tipo de eventos se realizan para que el talento promueva el largometraje con los medios.

El actor no quiso hablar con la prensa.
El actor no quiso hablar con la prensa.

