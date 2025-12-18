Más Información

Lluvia y desorganización, arruinan entrega de libros de Taibo en el Zócalo

Lluvia y desorganización, arruinan entrega de libros de Taibo en el Zócalo

Llegan becarios de Jóvenes construyendo el futuro y Benito Juárez por libros de Taibo

Llegan becarios de Jóvenes construyendo el futuro y Benito Juárez por libros de Taibo

Adiós a Eduardo Hurtado, el poeta de la síntesis

Adiós a Eduardo Hurtado, el poeta de la síntesis

Este es el círculo cerrado y sólo masculino que decide en el FCE

Este es el círculo cerrado y sólo masculino que decide en el FCE

Muere la escritora y periodista cultural Mónica Maristain

Muere la escritora y periodista cultural Mónica Maristain

Nueva York exhibe una carta de amor a Jane Austen y a sus 250 años de legado

Nueva York exhibe una carta de amor a Jane Austen y a sus 250 años de legado

La presentación de Bu Cuarón en el último concierto que Dua Lipa dio en la CDMX ha vuelto a revivir viejos rumores sobre su padre, el cineasta Alfonso Cuarón y en cómo suele “abrirle puertas” a su círculo cercano.

Recientemente, un tiktoker recordó que en “Harry Potter y el prisionero de Azkaban”, dirigida por el mexicano, aparecen Bu y Annalisa Bugliani (exesposa del cineasta y madre de la joven); además de Ian Brown, vocalista de The Stone Roses y amigo personal del director.

Por si fuera poco, recordó los señalamientos que rodearon al doblaje de esta misma cinta, pues se dijo que Cuarón habría favorecido a amigos o conocidos para dar voz en la versión latina.

Lee también

¿Playback en los conciertos de Bad Bunny?

Bad Bunny estaría haciendo playback en sus conciertos en la Ciudad de México. De acuerdo con una persona cercana a la producción, Benito no estaría cantando en vivo durante el show; incluso, aseguró que hasta ahora la única parte “real” ocurrió el 15 de diciembre, en el “un x100to” junto a Grupo Frontera.

A esto se sumó otro detalle que no pasó desapercibido para el público. Quienes asistieron al concierto del 12 de diciembre se quedaron sin la aparición de Natanael Cano, quien canceló su participación apenas horas antes de subir al escenario.

Tachan al Conejo malo de hacer palyback. FOTO: Hugo Salvador/EL UNIVERSAL.
Tachan al Conejo malo de hacer palyback. FOTO: Hugo Salvador/EL UNIVERSAL.

Productores mexicanos quedan en stand by ante la compra de Warner por Netflix

La inminente compra de Warner por parte de Netflix ha provocado más nervios que entusiasmo entre los productores mexicanos. La razón, nos cuentan, es la falta de claridad sobre quién tomará las decisiones y cómo se moverán los presupuestos. Esto ha llevado a frenar, por ahora, la presentación de nuevos proyectos.

La estrategia, afirman, es esperar a que se defina el nuevo tablero y no adelantar propuestas. Mientras esto sucede, varios han aprovechado para pulir carpetas y afinar discursos. También se espera que, una vez resuelto el tema, Warner/HBO busque trabajar con los productores de casa, un grupo que no necesariamente coincide con los favoritos de Netflix.

Netflix adquirirá Warner Bros. Discovery (WBD), incluyendo los estudios de cine y televisión, así como HBO y HBO Max.
Netflix adquirirá Warner Bros. Discovery (WBD), incluyendo los estudios de cine y televisión, así como HBO y HBO Max.

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Así reaccionaron Nodal y Ángela Aguilar tras el escándalo del supuesto despido de la violinista Esmeralda Camacho. Foto: Tomada de TikTok @esmeralda.canape / EFE

Así reaccionaron Nodal y Ángela Aguilar tras el escándalo del supuesto despido de la violinista Esmeralda Camacho

Así luce hoy Dorismar tras una cirugía estética que salió mal: “estoy en rehabilitación”. Foto: Tomada de Instagram @dorismartv

Así luce hoy Dorismar tras una cirugía estética que salió mal: “estoy en rehabilitación”

Romance con Justin Trudeau “salvó” a Katy Perry tras rompimiento con Orlando Bloom: “Es su rayo de sol”. Foto: Instagram

Romance con Justin Trudeau “salvó” a Katy Perry tras rompimiento con Orlando Bloom: “Es su rayo de sol”

Kylie Jenner/ AFP

Kylie Jenner impacta con ajustado vestido rojo de látex, casi imposible de llevar

¿Indirecta para Ángela Aguilar Violinista de Nodal comparte mensaje en medio de la polémica. Foto: Tomada de TikTok @esmeralda.canape / AFP

¿Indirecta para Ángela Aguilar? Violinista de Nodal comparte mensaje en medio de la polémica

[Publicidad]