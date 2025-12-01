Más Información

Instituto Cervantes lanza su anuario sobre el español en el mundo

Instituto Cervantes lanza su anuario sobre el español en el mundo

Eduardo Mendoza recibe la medalla Carlos Fuentes

Eduardo Mendoza recibe la medalla Carlos Fuentes

"Una verdadera escritura no te deja mentir, por ficcional qué sea": Gonzalo Celorio, Premio Cervantes 2025

"Una verdadera escritura no te deja mentir, por ficcional qué sea": Gonzalo Celorio, Premio Cervantes 2025

Barcelona arriba a la FIL Guadalajara con su primavera de libros y flores

Barcelona arriba a la FIL Guadalajara con su primavera de libros y flores

“México es un país sagrado”: Alejandro Jodorowsky recibe la Medalla Bellas Artes

“México es un país sagrado”: Alejandro Jodorowsky recibe la Medalla Bellas Artes

Hoy vivimos en un regimen "caprichoso y autoritario”, afirmó José Woldenberg

Hoy vivimos en un regimen "caprichoso y autoritario”, afirmó José Woldenberg

El , famoso por albergar importantes puestas en escena, está por ser demolido y pronto la Ciudad de México (CDMX) se quedará sin otro lugar donde albergar cultura y entretenimiento para los chilangos.

Por más de 60 años el recinto abrió sus puertas para exhibir diferentes obras tanto internacionales como nacionales, tales como: “El rey y yo”, “El violinista en el tejado”, “El hombre de la Mancha” y “Mi bella dama”, entre otras.

El 18 de febrero de 1965 se inauguró este recinto. La actriz María Felix fue la encargada de cortar el listón rojo dando la bienvenida al público con la obra “Cualquier Miércoles”, protagonizada por Silvia Pinal, Fernando Soler, Marilú Elízaga y Manolo Fábregas.

Durante seis décadas, en este teatro desfilaron figuras destacadas como Ernesto Alonso, Ana Martín, Libertad Lamarque, Héctor Bonilla, Susana Zabaleta, César Bono, Benny Ibarra y Kika Édgar, por mencionar algunos.

El Teatro Manolo Fábregas luce en completo abandono y en el lobby, donde las personas esperaban antes de entrar a la obra, hoy luce vacío y lleno de polvo. La última obra que se exhibió aquí fue “Todo el mundo habla de Jaime”, dirigida por Alejandro Villalobos.

La Cédula de Publicitación Vecinal con número 0105-179-15-0034-01-2025, pegada frente a lo que alguna vez fue la entrada principal, con el Visto Bueno del Instituto Nacional de Bellas Artes, folio 0066 del 16 de enero de 2025, señala su demolición.

El edificio, con 2 mil 352 metros cuadrados, desaparecerá en su totalidad y tanto la planta baja como el primer nivel serán removidos, dejando atrás miles de recuerdos de obras y momentos especiales que vivieron las familias que lo visitaron.

La alcaldía Cuauhtémoc, donde se encuentra el , confirmó que este recinto buscaría ser demolido por solicitud de particulares y se desconoce cómo se usará este espacio.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Desesperados: Meghan y Harry recurren a astróloga para que los ayude a salvar su popularidad, revelan. Foto: AP

Desesperados: Meghan y Harry recurren a astróloga para que los ayude a salvar su popularidad, revelan

Nodal intenta cantar en inglés y redes lo destrozan: “¡Qué feo se oye!”, dicen. Foto: EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Nodal intenta cantar en inglés y redes lo destrozan: “¡Qué feo se oye!”, dicen

Ley Cazzu genera debate: el caso de la cantante con Nodal impulsa una propuesta que ya es viral. Foto: Instagram

Ley Cazzu genera debate: el caso de la cantante con Nodal impulsa una propuesta que ya es viral

“Le cuesta verla con un líder mundial”: Esto piensa Orlando Bloom del romance de Katy Perry y Justin Trudeau. Foto: (Photo by ANDREJ IVANOV and SUZANNE CORDEIRO / AFP) / Michael Tran / AFP / AFP

“Le cuesta verla con un líder mundial”: Así reaccionó Orlando Bloom al romance de Katy Perry y Justin Trudeau

Elizabeth Hurley/ AFP

Elizabeth Hurley arrasa con espectacular vestido rojo de escote en Nashville

[Publicidad]