La noche de ayer estrenó oficialmente en el Teatro Manolo Fábregas el musical "Todo el mundo habla de Jamie", logrando emocionar al público presente que celebraba que al fin se estuvieran tocando historias con temática LGBT para jóvenes en el teatro de la Ciudad de México, y quien se mostró más que entusiasmado fue Jamie Campbell, el artistas británico en quien fue inspirado este musical.

"No lo puedo creer, esta es una cosa que mi mamá y yo soñamos hace una década atrás, que esta historia fuera conocida en otro países; yo lo único que quiero decirles a todos es que salgan y luchen por sus sueños, que hagan lo que tengan que hacer para alcanzarlos y no tengan miedo", expresó Jamie Campbell durante su paso por la alfombra roja, donde estuvo acompañado por su madre Margaret, quien aseguró ha sido su pilar en todo momento. En esta puesta en escena se cuenta la historia de Jamie New, un chico de 16 años que vive en un pueblito inglés, donde es muy complicado que la gente comprenda que lo que quiere hacer en la vida es convertirse en una fabulosa drag queen, por lo cual debe enfrentar rechazo, prejuicios y bullying, pero con la ayuda de su madre y amigos logra superar todas las dificultades para lograr su meta y al fin mostrarle su talento al mundo.

"Lo que entiendo de esto y lo que me recomiendo a mí mismo, es que no tengo que pedir un permiso para ser yo, siempre tengo que arriesgarme, porque cuando uno pregunta ¿será que está bien? Es como admitir que no es correcto, pero yo sé que estoy bien, que soy una persona buena y no hay nada de malo el ser parte de la comunidad (LGBT)", dijo Nelson Carreras, quien esa noche le tocó el turno de interpretar a Jamie.

"Todo el mundo habla de Jamie" contó como padrinos del estreno con Horacio Villalobos y Lola Cortés. Foto: Fernanda Rojas/EL UNIVERSAL.

Un momento divertido

Acompañado de María Filippini, Rogelio Suárez, Tanya Valenzuela, Sergio Carranza, Vanessa Bravo, Diego Meléndez, Leexa Fox, Regina Voce y Liza Zan Zuzzi, y un talentoso ensamble, Nelson hizo reír, aplaudir y hasta celebrar a la gente que estaba disfrutando de la función, cada vez que Jamie se atrevía a hacer cosas como ponerse unos altísimos tacones rojos, usar un vestido o hablar abiertamente con una amiga sobre sus sueños, todo esto enmarcado con vistosas coreografías y muy buenas canciones de Tom MacRae y Dan Gillespie Sells.

"Con este tipo de obras nos podemos identificar todos los seres humanos, que hayan tenido un sueño y les hayan dicho que no, esta historia es para ellos", expresó Rogelio Suárez, quien interpreta a Hugo, una drag queen retirada que guía y ayuda a Jamie a alcanzar sus metas. Después de terminada la función y que la compañía recibiera un prolongado aplauso de pie, los productores Abraham García, Paulina Cortez, Gabriel y María Guevara, invitaron a subir al escenario al escritor de la obra Tom MacRae y a los padrinos del estreno, Horacio Villalobos y Lola Cortés.

“Traer este show, en esta ciudad, en este contexto es mágico para mí; si hubiera sabido en estos años que un día estaría parado en este bello escenario hubiera aprendido un poquito de español”, expresó MacRae, mostrándose muy cómodo con esta compañía. Lola y Horacio explicaron que desde que Nelson dio sus primeros pasos en el reality La Academia el año pasado, se dieron cuenta que él podría ser perfectamente Jamie, por lo cual lo animaron a audicionar y le pidieron a los productores que lo vieran, así que para ellos fue emocionante enterarse meses después que el papel protagónico de este musical era del guatemalteco.

Finalmente Jamie Campbell y Margaret subieron al escenario, donde fueron recibidos con aplausos y abrazos por parte del elenco, mostrándose felices de estar esa noche en el mítico Teatro Manolo Fábregas, donde "Todo el mundo habla de Jamie" tendrá su temporada.