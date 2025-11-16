Previo al estreno oficial de la puesta en escena “Qué desastre de función”, el mundo del espectáculo se dio cita en una alfombra roja encabezada por su madrina, Erika Buenfil, quien acaparó miradas por lucir visiblemente rejuvenecida y compartir el secreto detrás de su imagen.

"Me cuido mucho, no tomo, no me desvelo, nada en especial. Recomiendo tratamientos de aparatos, porque a mí me da mucho miedo la inyectadera, sí me pongo botox pero no demasiado porque me dan miedo las inyecciones", expresó la llamada reina del TikTok.

Erika Buenfil y su hijo Nicolas Buenfil durante la alfombra rosa por el estreno de la pelicula "Mamá reinventada". Foto: Edgar Negrete/Clasos.com.mx

La actriz también habló sobre el crecimiento profesional de su hijo Nicolás, quien recientemente comenzó a trabajar en TelevisaUnivisión dentro del área digital y cuya meta, confesó, es convertirse en productor.

"Está muy contento, les acaba de proponer algo y están en eso. Me encanta la idea que se haya desarrollado solo en algo que a él le gusta, si le hubiera gustado ser actor, adelante, pero se salió completamente de estar frente a cámaras (…)".

Montaje triunfa alrededor del mundo

La directora, escritora y actriz Conchi León celebró que productores mexicanos apuesten por traer a México obras como “Qué desastre de función”, un montaje que ha triunfado en más de 50 países.

"Estoy regresando de una gira por España, estuvimos en Madrid en el Festival de Otoño, también en el Festival de Cádiz y en Girona. Llevamos la obra "Cachorro de león", nos fue muy bien, aunque los catalanes no son muy risueños y el humor mexicano les cuesta, pero no cedimos, dijimos: así va la obra. Ya en Cádiz y Madrid son más relajados", compartió.

El actor estuvo presente en "Qué desastre de función". Foto: Televisa

El estreno reunió a figuras como Lalo España, Laura de Ita, Osvaldo Ortiz, entre otros invitados que disfrutaron más de dos horas de comedia. Según la página Cartelera de Teatro, la obra podrá verse hasta el 28 de diciembre.

