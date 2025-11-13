Más Información

Los hijos también lloran sigue a un hombre que repasa las causas de la muerte de su padre en los 80 y, por medio de anécdotas, telenovelas y canciones que definieron su infancia, reconstruye el pasado familiar, etapa que gira en torno a la relación con su madre.

Andrés Zuno, el autor, es conocido por su trabajo actoral en series como Papá a toda madre.

“La película mostrará a un actor de cine y teatro que nos cuenta su historia, que es universal, porque es redimir un poco a padres e hijos, a hijos con los padres. Y también es hablar de las mujeres, del papel que tenían en los 80, de estar en casa, de que se casen solo una vez y para siempre, y que no se pueden divorciar”, detalla Mónica Vargas, productora cinematográfica que incentiva dicho proyecto.

La versión teatral, que también se presentó en algunas ciudades de la República Mexicana, contó con un elenco integrado por, además del propio Zuno, Ludwika Paleta, Hamlet Ramírez, Montserrat Marañón y Pablo Perroni.

Para la versión fílmica, que ahora se encuentra a consideración por el estímulo fiscal Eficine, el reparto se tiene que estudiar por fechas de actores y actrices.

El proyecto estuvo en el pasado Festival Internacional de Cine en Guadalajara, donde obtuvo respuesta favorable de parte de posibles productores.

Justo en Jalisco, a principios de año, Vargas Celis produjo la cinta Amarte, dirigida por Roberto Girault (El estudiante), protagonizada por Cassandra Sánchez Navarro y José María de Tavira.

La productora también advierte sobre un año problemático para la producción, pues esta ha disminuido considerablemente.

“Hay muchos contenidos guardados porque se hicieron muchos, y ahora ha bajado. Creo que hay que ir contemplando contenidos digitales verticales más cortos y baratos”, comenta.

