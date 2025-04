La noche de ayer se estrenó en el Teatro Varsovia la puesta en escena "Por la punta de la nariz...", cuyo elenco está conformado por los actores Luis Roberto Guzmán y Roberto Sosa, motivo por el cual se llevó a cabo una alfombra roja previa a la tercera llamada.

Entre los invitados no podía faltar la actriz Evangelina Martínez, madre de Roberto Sosa, quien se mostró muy orgullosa de un logro más de su hijo y compartió que como histrión sabe perfectamente lo que son los nervios previos a que la función inicie, pero que sabía que todo saldría bien ya que habían tenido extenuantes ensayos con el director Bejnamín Cann, además ella siempre lo estaría acompañando en sus proyectos.

"Por la punta de la nariz...", obra protagonizada por Luis Roberto Guzmán y Roberto Sosa. Foto: EL UNIVERSAL / Sughey Baños

"Aunque los hijos estén encorvandose de viejos, para nosotros siguen siendo unos niños, y cuando me preguntan ¿desde cuándo es actor Roberto? Desde los 8 años me dijo, 'mamá yo quiero ser actor, yo voy a ser actor', y yo lo vi tan serio, su papá (Roberto Sosa Rodríguez) le dijo '¿te quieres morir de hambre?', y le respondió '¿a poco tu te mueres de hambre papá?' y le dijo 'a poco no'", dijo sonriendo Evangelina Martínez.

También hizo acto de presencia María José Magán, quien actualmente participa en el reality Master Chef Celebrity Generaciones, en el equipo Milenials, asegurando que ha sido un inicio muy complicado, porque la dinámica inicial que tuvo que enfrentar fue con una caja sorpresa, cuyo contenido puso a prueba su creatividad, también compartió que su hijo Axel es quien prueba los platillos que hace en casa a manera de práctica.

Lee también: Bruno Bichir vuelve a su época de “Cabaret”

Respecto a su hijo Axel, María José compartió que el adolescente sí convive con su padre, el actor Matías Novoa, quien vive en España con su actual esposa Michelle Renaud, incluso conoce a su medio hermano Milo, a quien quiere mucho.

"Para todos es muy importante la figura paterna, por lo que también es muy importante para él y si es feliz pues yo soy la más feliz", expresó María José.

Quienes llegaron juntos y despeinados por viajar en motocicleta, fueron Mayrin Villanueva y Eduardo Santamarina, que además compartieron su felicidad porque la telenovela donde trabajan juntos, Juegos de amor y poder, arrancó muy bien esta semana, según explicaron, con gran aceptación por parte de los espectadores.

"Estoy muy agradecida que el público nos haya recibido de esa manera, la verdad es que siempre esperamos eso, siempre hacemos las cosas con todo el amor y la dedicación, y cuando la gente recibe con tanto amor lo que hacemos pues es maravilloso", expresó Mayrin. Personalidades como Mariana Seoane, Moisés Arizmendi, Evangelina Sosa, Araph Betke, entre otros, también estuvieron en esta función de estreno.

Una comedia para dos buenos actores

"Por la punta de la nariz...", obra protagonizada por Luis Roberto Guzmán y Roberto Sosa. Foto: EL UNIVERSAL / Sughey Baños

Al cerrarse las puertas y dar tercera llamada, la gente se enfrentó a un escenario con pocos elementos como escenografía, dos sillas, una mesa, libros en el suelo y tres pantallas para proyectar algunas imágenes, es todo lo que necesitaron Luis Roberto Guzmán y Roberto Sosa, para contar esta hilarante historia creada por los dramaturgos Matthieu Delaporte y Alexandre de La Patellière.

Roberto Sosa de vida a una político que acaba de ser electo presidente de la República, pero a pocas horas de tomar posesión de su cargo y decir su discurso, se enfrenta a un complicado problema, un picor insoportable en la nariz no le permite, por lo cual recurre a un famoso psiquiatra, que interpreta Luis Roberto Guzmán, que lo ayudará a descubrir cuál es la causa de este tic.

Durante hora y media estos actores hicieron reír al público presente, con las hilarantes situaciones y conversaciones que estos dos personajes suscitaban, y al final el público les regaló un prolongado aplauso.

Roberto Sosa agradeció al staff del Teatro Varsovia, un espacio que para él es importante dar a conocer, ya que no sólo es céntrico, también le permite a los actores un acercamiento más íntimo con el público, así que consideró que su tarea es "calentar" el espacio y que la gente lo ubique. "Ha sido un viaje arduo, maravilloso, creativo, propositivo, esto ya zarpó", expresó Luis Roberto Guzmán.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc