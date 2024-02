"La mensa y otras arquetipas" ofrece una mirada crítica sobre el proceso electoral

Si hay una artista del cabaret que ha sido crítica y contestataria con el poder y lo establecido a lo largo de 25 años de carrera, esa es Adriana Moles, y esta etapa electoral no será la excepción, porque para ella es importante mostrar lo bueno y lo malo de quienes gobernarán, no importa si son mujeres como en esta ocasión.

"No caigamos en falsos feminismos, no nos compremos la idea de que porque son mujeres no las podemos criticar, claro que sí, pero lo que hay que criticar son los excesos del poder, no las cosas personales o íntimas, creo que es un gran avance que haya mujeres candidatas pero queremos ir más allá", señaló Moles, quien el día de hoy termina la primera temporada de su espectáculo "La mensa y otras arquetipas", en el Teatro Varsovia.

Para Adriana el momento electoral que se está viviendo en México es especial, porque es la primera vez que una mujer es candidata fuerte para la presidencia de la República, por eso era importante para ella abordar esto en un espectáculo.

"No me quise quedar atrás, quise dar mi opinión, decirlo con teatro, decirlo con humor, con cabaret, con poesía. Esto fue preguntarme a mí misma si me siento representada o no por estas candidatas mujeres, y profundizar un poco en el papel de la mujer en la política, incluyendo las políticas para las mujeres y las damas que no son políticas pero que tienen una opinión".

Adriana Moles presenta esta crítica política en el Teatro Varsovia. Foto: EL UNIVERSAL / Eduardo Castañeda

En este espectáculo Adriana interpreta a 10 personajes, comenzando por doña Clemen, quien representa a la mujer del pueblo, quien lucha y trabaja por sus "bendiciones" y que tiene la sabiduría que sólo el barrio le puede dar; a partir de ella vienen las otras caracterizaciones, incluyendo las de Xochitl y Shainbaum, las candidatas para ser presidentas de México, para hacer un analisis del papel de la mujer en la política nacional, comenzando por Eva hasta llegar a la actualidad.

"Es a partir de este personaje que el público conocerá como ella ve esta coyuntura, más allá de las encuestas, de las opiniones doctas, a través de alguien que todos los días ve como sube el precio del pollo, que sufre por el transporte, entre otras cosas".

La actriz señaló que este show no es para apoyar a algunas de las candidatas o un partido político, pero sí quiere poner énfasis en la participación ciudadana y la pacificación de la sociedad, es decir, que no haya peleas entre sus miembro por las elecciones.

"Muestro lo más trascendido de una y de otra, lo que ya está en la opinión pública, también un poco de sus propuestas y vemos hacia dónde nos pueden llevar, pero todo sucede en la mente de Clemen. Es una obra esperanzadora pero es realista, invita a la acción en lo cotidiano, en las pequeñas decisiones de cada día, en el elegir por nosotros mismos por todo aquello que nos beneficie como mujeres, sociedad y familia".

A pesar de que este show toca figuras importantes de la política actual de manera crítica y divertida, hasta el momento no ha sufrido ningún tipo de censura o recomendación que le diga que no toque ciertos temas o personalidades, según explicó Moles, pero lo importante para ella es no comenzar con la autocensura.

"Porque además lo hacemos con respeto, lo hacemos como el ejercicio de un derecho, no es hate, y hemos sido muy cuidadosos de no abordar aspectos que dañen la privacidad o que sean contrarias a la sororidad del feminismo, esto es una verdadera frasa política".

Adriana quiso señalar que su caracterización de las candidatas no son imitaciones, porque a lo que ella está apostando es a la farsa, es decir, lo que puede proyectar con la interpretación a través de actitudes e intenciones, usando la técnica clown, lo que lo puede hacer más impactante lo que proyecta al espectador, pero todo esto necesita un buen uso de la energía.

Aun así la actriz explicó que debe hacer un maquillaje sobre el cual se basen todos los personajes, éste le lleva alrededor de media hora, pero la ventaja es que en papeles como Claudia Shainbaum, lo que debe hacer es usar un maquillaje menos dramático porque la candidata es muy natural en su arreglo; el desafío aquí es hacer el cambio de un personaje a otro en segundos.

Si bien hoy termina esta temporada, Adriana Moles seguirá con La mensa y otras arquetipas de manera permanente, ya que el show irá cambiando de acuerdo al devenir político, pero irá informando en sus redes sociales las próximas fechas.

